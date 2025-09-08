Янник Синнер – Карлос Алькарас. Финал US Open 2025. Видеообзор матча

7 сентября испанец Карлос Алькарас переиграл Янника Синнера в финале Открытого чемпионата США 2025 по теннису и завоевал трофей.

Карлитос добыл победу со счетом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 за 2 часа и 44 минуты. Алькарас и Синнер провели 15 очную встречу – 10:5 в пользу Карлоса.

Алькарас выиграл шестой титул на турнирах Grand Slam. Благодаря этой победе Карлос поднимется на первую строчку рейтинга АТР, сместив с нее Янника.

🏆 US Open 2025. Финал

Янник Синнер [1] – Карлос Алькарас [2] – 2:6, 6:3, 1:6, 4:6

Видеообзор матча