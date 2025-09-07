Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной
Нападающего Наримана Ахундзаде убрали из заявки
9 сентября сборная Украины проведёт матч против Азербайджана в групповом этапе квалификации чемпионата мира 2026.
Футбольное противостояние между командами в квартете D состоится в Баку на «стадионе имени Тофика Бахрамова».
За два дня до матча Федерация футбола Азербайджана сообщила о травме 21-летнего нападающего «Карабаха» Наримана Ахундзаде, из-за которой он не попал в заявку на игру.
В общей сложности за национальную команду Нариман провел девять матчей, однако отличиться результативными действиями нападающему пока не удалось.
Начало встречи Азербайджан – Украина запланировано на 19:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Паркер подерется с Уордли
В ПСЖ недовольны отношением к своей звезде