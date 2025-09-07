Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной

9 сентября сборная Украины проведёт матч против Азербайджана в групповом этапе квалификации чемпионата мира 2026.

Футбольное противостояние между командами в квартете D состоится в Баку на «стадионе имени Тофика Бахрамова».

За два дня до матча Федерация футбола Азербайджана сообщила о травме 21-летнего нападающего «Карабаха» Наримана Ахундзаде, из-за которой он не попал в заявку на игру.

В общей сложности за национальную команду Нариман провел девять матчей, однако отличиться результативными действиями нападающему пока не удалось.

Начало встречи Азербайджан – Украина запланировано на 19:00 по киевскому времени.