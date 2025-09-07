Стало известно, кто рассудит матч между Украиной и Азербайджаном
Греческая бригада арбитров будет работать на поединке квалификации
Во вторник, 9 сентября, состоится матч между сборными Азербайджана и Украины в групповом этапе квалификации к чемпионату мира 2026.
Местом проведения встречи станет «стадион имени Тофика Бахрамова» в Баку.
За несколько дней до поединка УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на игре. На матч назначена греческая бригада.
Главным рефери станет 36-летний Василиос Фотиас, который в новом сезоне отсудил лишь три игры. Помогать ему будут Андреас Ментанас и Михаил Пападакис, а четвертым судьёй назначен Анастасиос Папапетру.
За работу системы VAR будут отвечать Ангелос Еванджелу и Иоаннис Пападопулос.
Планируется, что матч Азербайджан – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Семья легенды футбола не может поделить квартиру
В ПСЖ недовольны отношением к своей звезде