Чемпионат мира
07 сентября 2025, 14:03 | Обновлено 07 сентября 2025, 14:24
Стало известно, кто рассудит матч между Украиной и Азербайджаном

Греческая бригада арбитров будет работать на поединке квалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Василиос Фотиас

Во вторник, 9 сентября, состоится матч между сборными Азербайджана и Украины в групповом этапе квалификации к чемпионату мира 2026.

Местом проведения встречи станет «стадион имени Тофика Бахрамова» в Баку.

За несколько дней до поединка УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на игре. На матч назначена греческая бригада.

Главным рефери станет 36-летний Василиос Фотиас, который в новом сезоне отсудил лишь три игры. Помогать ему будут Андреас Ментанас и Михаил Пападакис, а четвертым судьёй назначен Анастасиос Папапетру.

За работу системы VAR будут отвечать Ангелос Еванджелу и Иоаннис Пападопулос.

Планируется, что матч Азербайджан – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Экс-игрок сборной Украины рассказал о козырях в матче с Азербайджаном
Сборная Азербайджана потеряла игрока перед игрой с Украиной
беларусь – Шотландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
сборная Украины по футболу судейские назначения ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина
Андрей Витренко Источник: УЕФА
