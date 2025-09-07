Стало известно, кто рассудит матч между Украиной и Азербайджаном

Во вторник, 9 сентября, состоится матч между сборными Азербайджана и Украины в групповом этапе квалификации к чемпионату мира 2026.

Местом проведения встречи станет «стадион имени Тофика Бахрамова» в Баку.

За несколько дней до поединка УЕФА опубликовал список арбитров, которые будут работать на игре. На матч назначена греческая бригада.

Главным рефери станет 36-летний Василиос Фотиас, который в новом сезоне отсудил лишь три игры. Помогать ему будут Андреас Ментанас и Михаил Пападакис, а четвертым судьёй назначен Анастасиос Папапетру.

За работу системы VAR будут отвечать Ангелос Еванджелу и Иоаннис Пападопулос.

Планируется, что матч Азербайджан – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени.