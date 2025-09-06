АНИСИМОВА: «Соболенко выражает эмоции? Мне все равно, что делает соперница»

Девятая ракетка мира Аманда Анисимова пообщалась с журналистами после победы над Наоми Осакой и выходом в финал Открытого чемпионата США 2025:

– Ты выиграла две трети очков на приеме второй подачи. Ты лидируешь на турнире по этому показателю, и сегодня у тебя было шесть ударов навылет с приема второй подачи. Какой у тебя подход, когда ты видишь вторую подачу так, как сейчас?

– Я не знала эту статистику. Думаю, я не пытаюсь бить именно навылет, я стараюсь быть агрессивной. Но да, я стараюсь использовать это в свою пользу. Это всегда было моей сильной стороной. Так что приятно знать, что у меня это хорошо получается. Но да, самое важное — это играть розыгрыш до конца.

– Можешь рассказать, через какие эмоциональные качели ты прошла – и во время матча, и после него?

– Это был очень тяжелый матч, и большую часть времени я думала, что он ускользнет от меня и я не выйду в финал. В какой-то момент я пыталась смириться с этим, насколько бы тяжело это ни было. Но в концовке второго сета я старалась напомнить себе, что поставлено на карту, и какая у меня есть возможность. Я вышла на корт и чувствовала, что не играю в свой теннис, потому что нервничала, и стресс немного влиял на меня. Но потом я попыталась копнуть глубже и найти свою игру. Думаю, по ходу матча я все больше и больше находила ее. Самое главное было продолжать бороться. Ну и конечно, после матча я счастлива и чувствую облегчение. Теперь хочу восстановиться и подготовиться к финалу.

– Когда ты чувствуешь стресс, как ты только что описала, есть ли какие-то вещи, которые ты говоришь себе или делаешь, чтобы выбросить это из головы и сосредоточиться на своем теннисе?

– Да. Я все время повторяю себе, что я могу это сделать, что я верю в себя. Я говорю это снова и снова – не только во время матча, но и весь день. Я стараюсь сказать это своему мозгу, или, если хотите, как-то материализовать или визуализировать это, тогда оно произойдет. Я постоянно повторяла себе эти утверждения. И да, я стараюсь оставаться на позитиве. Но конечно, сегодня матч был очень напряженным, эмоции были самые разные.

– Наоми сказала, что она не могла читать твой рисунок игры. Это потому, что ты действуешь по инстинкту или у тебя был особый план против нее?

– Нет, думаю, сегодня я играла так, как обычно играю. Конечно, мы должны были играть в очень быстрый теннис, потому что она тоже сильно бьет по мячу. Так что это был постоянный обмен ударами. Но ничего особенного я сегодня не делала. Мне кажется, все наши матчи были очень тяжелыми битвами, и каждый раз, когда мы играли, уровень был очень высоким.

– Ты недавно говорила, что гордишься тем, как вернулась после Уимблдона. Какие твои мысли сейчас, перед матчем против Арины?

– Я очень взволнована. Играть в финале US Open – это действительно особенное событие. Я просто постараюсь сделать все правильно, хорошо подготовиться, быть в лучшем возможном психологическом и физическом состоянии. Я с нетерпением жду этого матча, думаю, это отличная возможность.

– А конкретно про Арину?

– Да, это первая ракетка мира, она показывает потрясающий теннис. Это будет очень тяжелый матч и битва. Я в предвкушении. Каждый раз, когда мы играли, это были отличные матчи.

– Будешь ли ты готовиться к этому финалу как-то иначе по сравнению с прошлым? Чему ты научилась с того раза?

– Думаю, последние несколько недель у меня немного другое ощущение. Когда я была на Уимблдоне, каждая победа для меня была сюрпризом, я была шокирована каждым выигранным матчем. А здесь я больше верю в себя и чувствую, что могу это сделать. Думаю, это главное изменение для меня на US Open. Я собираюсь относиться к этому дню так же, как и к другим. Конечно, я взволнована, но я стараюсь отключить весь внешний шум, удалить все с телефона и сосредоточиться только на своей возможности и сделать все, что смогу, чтобы быть готовой.

– Ты играла против Арины много раз. Есть ли среди этих матчей какой-то особенно запоминающийся?

– Да, у нас было очень много тяжелых матчей, многие из них проходили на турнирах Gramd Slam. Особенно в начале моей карьеры. Но, думаю, самый особенный матч для меня был на Уимблдоне. Это был настоящий матч-качели, что почти всегда бывает, когда я играю с ней. Думаю, именно он для меня самый запоминающийся.

– Когда ты играешь с такой соперницей, как Арина, которая открыто выражает свои эмоции, тебе приходится как-то защищаться от этого и оставаться в себе, или наоборот, это тебя заряжает?

– Нет, мне все равно, что делает моя соперница. Я бы не сказала, что она чрезмерно эмоциональна. Думаю, она довольно нормальная в этом плане. Но она огромный боец. Когда я играю с ней, я полностью сосредоточена на себе, а не на том, что она делает. Для меня это не имеет значения.

– На корте ты говорила о том, что с детства мечтала сыграть в финале US Open. Какие твои самые ранние воспоминания об этом турнире? Был ли соперник, с которым ты мечтала сыграть, или конкретный момент?

– Нет, единственное, что я когда-либо представляла, – это как я выигрываю турнир. Думаю, я могу визуализировать только себя, держащую кубок. Это всегда было тем образом, который у меня был.

– Что, по-твоему, говорит о тебе то, что после Уимблдона ты смогла вернуться и уже на следующем мейджоре снова выйти в финал?

– Думаю, это показывает, что я очень много работала, особенно над своей психологией и над тем, чтобы не сдаваться. Сегодня я могла легко сказать: «Она играет лучше меня, и я ничего не могу сделать». Но я очень старалась найти способ, любой способ, чтобы остаться в матче, несмотря на то, что это было крайне тяжело и она показывала отличный теннис. Думаю, я действительно поработала над собой, чтобы уметь справляться с такими моментами и верить в себя даже тогда, когда кажется, что верить не во что – например, когда ты плохо играешь. Думаю, я стала гораздо лучше в этом, особенно после финала Уимблдона. Я думаю, мое отношение тоже сильно изменилось.

6 сентября в 23:00 Анисимова начнет финальный матч US Open против Арины Соболенко.