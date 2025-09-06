Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025
US Open
06 сентября 2025, 13:19 |
Арина Соболенко – Аманда Анисимова. Прогноз и анонс на финал US Open 2025

Решающий поединок состоится 6 сентября и начнется в 23:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

6 сентября состоится финал Открытого чемпионата США, где между собой сыграют Аманда Анисимова и Арина Соболенко.

Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Из четырех мейджеров этого года для Соболенко это третий финал, только на Уимблдоне она вылетела в полуфинале, стоит отметить, что предыдущие два финала «нейтралка» проиграла, в обоих случаях американкам.

Теннисистка защищает свой титул на US Open, всего у нее в активе три шлема в одиночном разряде, все были на харде. До полуфинала Соболенко все матчи выиграла в двух сетах, пострадали швейцарка Масрова – 7:5, 6:1, «нейтралка» Полина Кудерметова – 7:6, 6:2, Фернандес из Канады – 7:6, 6:3, испанка Букса – 6:1, 6:4. В четвертьфинале Вондроушова снялась из-за травмы, а вот полуфинальная встреча против Пегулы не была простой – 4:6, 6:3, 6:4.

Предстоящий финал станет восьмым в сезоне, из предыдущих семи она выиграла всего три. Соболенко делает ставку на свою мощь, но ей предстоит сыграть против сильной и неудобной соперницы.

Аманда Анисимова

Американская спортсменка проводит один из лучших сезонов в карьере, ведь она пробилась во второй финал кряду на мейджорах. Свою первую попытку на Уимблдоне она не использовала, провалив матч за титул против Свентек – 0:6, 0:6.

Этот US Open начала с побед над австралийками Биррелл и Джойнт, обеих удалось обыграть в двух партиях. Непростой была встреча против румынки Жаклин – 6:4, 4:6, 6:2. Легко удалось обыграть бразильянку Хаддад Майю – 6:0, 6:3. В четвертьфинале Анисимова взяла реванш у Свентек за Уимблдон, выиграв 6:4, 6:3. Невероятно сложным выдался полуфинальный матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки, американка одержала волевую победу – 6:7, 7:6, 6:3. До желанного шлема всего один шаг, но надо обыграть лидера мирового рейтинга.

Личные встречи

У теннисисток увлекательная история очных противостояний, ведь они играли между собой девять раз, пока ведет Анисимова со счетом 6:3. Последний матч состоялся в этом году, в полуфинале Уимблдона американка выиграла тяжелую битву – 6:4, 4:6, 6:4.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес «нейтралке», так как она является первой ракеткой мира и выглядит стабильно в текущем сезоне. Местная публика будет поддерживать Анисимову, которая постарается выиграть первый шлем в карьере.

Я думаю, такой матч затянется, никто не будет иметь явного преимущества. Считаю перспективной ставку на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.

Прогноз Sport.ua
Арина Соболенко
06.09.2025 -
23:00
Аманда Анисимова
Арина Соболенко Аманда Анисимова US Open 2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
