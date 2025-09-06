6 сентября состоится финал Открытого чемпионата США, где между собой сыграют Аманда Анисимова и Арина Соболенко.

Начало встречи запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Арина Соболенко

Из четырех мейджеров этого года для Соболенко это третий финал, только на Уимблдоне она вылетела в полуфинале, стоит отметить, что предыдущие два финала «нейтралка» проиграла, в обоих случаях американкам.

Теннисистка защищает свой титул на US Open, всего у нее в активе три шлема в одиночном разряде, все были на харде. До полуфинала Соболенко все матчи выиграла в двух сетах, пострадали швейцарка Масрова – 7:5, 6:1, «нейтралка» Полина Кудерметова – 7:6, 6:2, Фернандес из Канады – 7:6, 6:3, испанка Букса – 6:1, 6:4. В четвертьфинале Вондроушова снялась из-за травмы, а вот полуфинальная встреча против Пегулы не была простой – 4:6, 6:3, 6:4.

Предстоящий финал станет восьмым в сезоне, из предыдущих семи она выиграла всего три. Соболенко делает ставку на свою мощь, но ей предстоит сыграть против сильной и неудобной соперницы.

Аманда Анисимова

Американская спортсменка проводит один из лучших сезонов в карьере, ведь она пробилась во второй финал кряду на мейджорах. Свою первую попытку на Уимблдоне она не использовала, провалив матч за титул против Свентек – 0:6, 0:6.

Этот US Open начала с побед над австралийками Биррелл и Джойнт, обеих удалось обыграть в двух партиях. Непростой была встреча против румынки Жаклин – 6:4, 4:6, 6:2. Легко удалось обыграть бразильянку Хаддад Майю – 6:0, 6:3. В четвертьфинале Анисимова взяла реванш у Свентек за Уимблдон, выиграв 6:4, 6:3. Невероятно сложным выдался полуфинальный матч против экс-первой ракетки мира Наоми Осаки, американка одержала волевую победу – 6:7, 7:6, 6:3. До желанного шлема всего один шаг, но надо обыграть лидера мирового рейтинга.

Личные встречи

У теннисисток увлекательная история очных противостояний, ведь они играли между собой девять раз, пока ведет Анисимова со счетом 6:3. Последний матч состоялся в этом году, в полуфинале Уимблдона американка выиграла тяжелую битву – 6:4, 4:6, 6:4.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшой перевес «нейтралке», так как она является первой ракеткой мира и выглядит стабильно в текущем сезоне. Местная публика будет поддерживать Анисимову, которая постарается выиграть первый шлем в карьере.

Я думаю, такой матч затянется, никто не будет иметь явного преимущества. Считаю перспективной ставку на тотал больше 21,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.80.