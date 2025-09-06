Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
Барселона потеряла четырех футболистов во время международного перерыва

Алехандро Бальде, Ламин Ямаль, Гави и Френки де Йонг получили травмы

Барселона потеряла четырех футболистов во время международного перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанская «Барселона» столкнулась с неожиданным проблемами во время международного перерыва на матчи национальных сборных. По информации испанского издания Marca, сразу четыре игрока каталонского клуба получили различные травмы.

Центральный полузащитник Гави травмировался в конце августа из-за чего пропустил матч чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (1:1). 21-летний игрок должен был вернуться в строй, но снова почувствовал дискомфорт и должен в ближайшее время пройти дополнительное медицинское обследование.

Левый защитник Алехандро Бальде повредил подколенное сухожилие левой ноги – за предварительными прогнозами он пропустит около четырех недель. Полузащитник Френки де Йонг досрочно покинул расположение сборной Нидерландов из-за травмы и вернулся в каталонскую команду.

4 сентября в матче Болгария – Испания (0:3) дискомфорт почувствовал вингер Ламин Ямаль, который не смог доиграть поединок и был заменен на 79-й минуте. Он пройдет обследование в сборной, после чего станет известно о характере его повреждения.

Подопечные Ханс-Дитер Флика ближайший матч сыграют против «Валенсии» – выйдут на поле 14 сентября в поединке четвертого тура Ла Лиги. На данный момент «блаугранас» одержали две победы, один раз сыграли вничью и теперь занимают четвертое место в турнирной таблице.

Источник: Marca
