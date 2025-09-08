Вернидуб назвал будущую звезду сборной Украины

Известный в прошлом тренер Юрий Вернидуб назвал футболиста, который в будущем станет звездой сборной Украины.

«Мне очень нравится Ярмолюк. Ему нужно дать немного времени и он станет одним из лучших в сборной Украины. Также неплохо выглядели Зубков, Гуцуляк, Конопля. Трубин был одним из лучших, несколько раз он выручил команду, особенно в первом тайме», – заявил Вернидуб.

Лев матча против французов? Одного назвать не могу. Я бы отдал «Льва матча» или Трубину, или Ярмолюку», – сказал Вернидуб.

