Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб назвал будущую звезду сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2025, 05:56 |
645
0

Вернидуб назвал будущую звезду сборной Украины

Тренер выделил Егора Ярмолюка

08 сентября 2025, 05:56 |
645
0
Вернидуб назвал будущую звезду сборной Украины
УАФ. Юрий Вернидуб

Известный в прошлом тренер Юрий Вернидуб назвал футболиста, который в будущем станет звездой сборной Украины.

«Мне очень нравится Ярмолюк. Ему нужно дать немного времени и он станет одним из лучших в сборной Украины. Также неплохо выглядели Зубков, Гуцуляк, Конопля. Трубин был одним из лучших, несколько раз он выручил команду, особенно в первом тайме», – заявил Вернидуб.

Лев матча против французов? Одного назвать не могу. Я бы отдал «Льва матча» или Трубину, или Ярмолюку», – сказал Вернидуб.

Ранее известный украинский тренер Юрий Вернидуб отреагировал на переход голкипера сборной Украины Георгия Бущана, который неожиданно вернулся в Украинскую Премьер-лигу.

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Это команда, которой много говорить не нужно»
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Атмосфера в раздевалке была приглушена»
Люксембург – Словакия – 0:1. Вымучили на 90-й минуте. Видео гола и обзор
Юрий Вернидуб сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Егор Ярмолюк
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 07 сентября 2025, 18:31 2
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев

4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира под эгидой World Boxing

ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
Бокс | 07 сентября 2025, 07:05 10
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой
ОФИЦИАЛЬНО. WBO вынесла решение по Усику и назвала его следующий бой

Александр получил отсрочку на 90 дней

Тренер назвал причину, почему Ярмоленко не вызвали в сборную Украины
Футбол | 08.09.2025, 01:34
Тренер назвал причину, почему Ярмоленко не вызвали в сборную Украины
Тренер назвал причину, почему Ярмоленко не вызвали в сборную Украины
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Футбол | 08.09.2025, 05:18
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Реал не позволяет этого сделать. Вратарь решил перейти в другой вид спорта
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Футбол | 07.09.2025, 15:20
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Легионер Александрии: Взрыв в Одессе был такой сильный, что земля задрожала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
Легенда бокса из Британии: «Усик? Он не выстоит против него, это ошибка»
06.09.2025, 04:08 1
Бокс
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
В семье Блохина произошел скандал. Все может дойти до суда
07.09.2025, 07:55 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
06.09.2025, 00:07 14
Футбол
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 53
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 54
Футбол
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
06.09.2025, 00:23 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
ОФИЦИАЛЬНО. Паркер отказался от боя с Усиком. Проведет поединок в октябре
07.09.2025, 03:55 3
Бокс
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
Турнирные таблицы. Итоги дня квалификации ЧМ: какое место занимает Украина
06.09.2025, 06:23 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем