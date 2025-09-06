Не продали слона планктону. 16 мыслей о матче сборных Украины и Франции

Беларусь, Турция, Украина, Греция – команды, без учета топовых, которые сумели не проиграть Франции на своих аренах в квалификациях к ЧЕ и ЧМ за последнее десятилетие. Болгария, Исландия, Босния и Герцеговина, Ирландия – команды, которые уступали дома французам в отборочных матчах с разницей ровно в один мяч. Отборочные матчи каждые 2 года, за избранный для выборки период подопечные Дешама провели 4 забега к крупным турнирам. Стало быть, в среднем каждый раз у команды было пару проблемных и тяжелых выездов. И это при том, что я не включал в выборку топовые сборные, а не побеждать национальные коллективы карликовых стран Франция даже при всем желании не может, не получается. Какую мысль я хочу донести в этом абзаце? С такой командой можно и даже нужно играть. Во Франции, на ее поле, еще могут быть варианты, но вчерашний матч был не там. Чем мы хуже Болгарии или Исландии?

Держите эту мысль в голове во время знакомства с текстом. Критика будет, и когда она вам покажется чрезмерной – возвращайтесь и перечитывайте вступление. Я не ожидал от сборной Украины победы над Францией. Не верил даже в ничью. Но национальная команда все равно разочаровала и все-таки не продала этого слона. О причинах провала сделки по трансферу млекопитающего и разочаровании по этому поводу – в данном материале.

1. От комментариев Дешама почти физически плохо. По крайней мере, мне. Мы все привыкли романтизировать футбол: говорим о преданности клубу, достижениях, жажде победы и т.д. А для многих это просто работа. Просто способ заработать деньги. И это тоже нормально. «Я получил подробный отчет о сборной Украины... у них много энергии», – говорит Дидье. Позднее он прокомментировал: «Сборная Украины может создать нам проблемы своими комбинациями». Далее он рассказывал о «замечательных футболистах», назвал нашу команду самой сильной в группе, а после игры сказал, что она более опытная, что технически верно, но у нас опытный Калюжный, а у них «неопытный» Олисе. Дешам дает одни из самых скучных интервью без даже намека на какой-то огонек. Из-за этого он кажется не уверенным, а скорее равнодушным.

Говорит общие фразы, «отбывает номер» на пресс-конференциях, не дает эмоций у бровки поля... Конечно, я не прошу от Дидье развлекать журналистов на уровне с Моуринью или психовать перед камерами как Конте, но как-то не по себе, что, возможно, самая сильная сборная мира имеет тренера, который не живет футболом – а просто выполняет свою работу. Как продавец-консультант Толик в магазине, который работает для того, чтобы есть и платить по счетам. Только на Толика не смотрит весь мир. Может, зря, но не смотрит. А вот за Дешамом и его работой следит весь мир. И он показывает, что хочет в первую очередь есть и платить по счетам. Это не критика, просто немного грустно. Трудно романтизировать спорт, в котором есть такие специалисты.

2. Это больше не лучшая сборная в истории Украины. Еще несколько лет назад я соглашался с теми, кто писал, что у нас лучший состав за 30+ лет. Действительно был таким. Благодаря этому сыграли в четвертьфинале Евро, почти поехали на ЧМ, снова побывали на ЧЕ... Но где все это теперь? Как-то пропустил, если честно, момент, когда лучшая сборная по составу превратилась в такую, стартовую 11-ку которой смотришь за час до игры – и становится грустно-грустно. Зинченко не играл за свой клуб в сезоне вообще. Довбик получает мало минут. Калюжному трудно поддерживать высочайший уровень в составе середняка УПЛ, а сборной на этой позиции нужен именно футболист высочайшего уровня. Надежда впереди – Гуцуляк и Зубков, которые все-таки не Мудрик и Цыганков. Лучшие на скамейке запасных – Волошин, который недавно впервые за полтора года в УПЛ забил, Шапаренко и Ванат.

Есть мнение, что Ребров возглавил сборную слишком поздно. Мы хотели получить лучшего украинского тренера для лучшей команды в истории, но этого союза не случилось. Виноваты все стороны, из-за которых не удалось пригласить тренера сразу после ухода Шевченко. Тогда Ребров мог бы реализовать/нет топ-потенциал команды, а теперь вынужден решать проблемы в виде отсутствия хотя бы одного вингера-гаранта. Момент упущен. Сейчас смотришь на наш стартовый состав и понимаешь, что для Франции мы прямо здесь и сейчас не соперники. Несколько лет назад было бы совсем по-другому.

3. Дешам сделал странный выбор центрального нападающего. Конечно, сейчас можно сказать, что все окупилось, ведь Мбаппе забил гол, который закрыл матч. Но если бы не забил? Не считаю правильным сводить вообще все к единственному эпизоду в конце поединка. Самое слабое звено нашей обороны – Конопля. Мбаппе мог выйти на родной позиции и терроризировать его. Вместо этого он пошел играть на острие и бегать за спины нашим защитникам. Господин Дидье, а куда, по вашему мнению, должен был бежать Мбаппе, когда мы в обороне на своей трети сидим? Если вообще нет пространства, то зачем издеваться над Килианом? У «Реала» хотя бы альтернативы отсутствуют, а здесь есть. Можно было бы стартовать с Тюрамом, который боролся бы с Забарным и перебарывал бы Матвиенко. Можно было бы начать с Дембеле, который лучше Мбаппе отходит назад за мячом с позиции «девятки», чтобы помочь в розыгрыше и создать момент.

Дешам как будто не особо углубляется в тактику. Есть звезда – ставит ее туда, где она играет в клубе. Дембеле в клубе занимает ту же позицию? Ну все, за сборную играть в основе не может, ведь позиция занята. Как-то очень прямолинейно, даже слишком. От тренера, который имеет все «камни бесконечности», ждешь более изобретательного их использования. А этот что-то там их пилит, чтобы боком вставить в перчатку, разламывает, едва-едва вставляет, некоторые вбивает в нее, а потом щелкает пальцами, чтобы «заказать» бутылку лимонада. Просто не понимаю Дешама. Но я, наверное, и должен не понимать, потому что не тренер сборной Франции.

4. Олисе – суперзвезда. Лучшие футболисты забивают голы и ассистируют на вид непринужденно. Вообще все делают с такой визуальной легкостью, что кажется, будто они играют с огромным запасом – и при необходимости могут очень сильно прибавить. На самом деле не могут, но впечатление именно такое. Их язык тела на футбольном поле убеждает, что им неприлично просто. Вот так играет Олисе. Забил в ворота, когда просто бежал себе, показывал, что хочет пас – а после того, как получил его, не зарядил сильно верхом (многие так делают, когда долго бегут на мяч), а осторожно покатил в угол. Позже в 2 касания обокрал футболиста на входе в штрафную площадку и пробил. И он регулярно выполнял подобные действия на протяжении всего матча. Ему всего 23, а он уже один из лучших в атаке сборной Франции. Когда СМИ говорят, что он может быть заменой для Салаха в «Ливерпуле», я понимаю, что авторы новостей разбираются в футболе. Действительно может. Действительно достоин.

5. Франция била исключительно с хороших позиций до перерыва. Ниже на скрине – карта ее ударов в первом тайме. Аж 8 из 9 – из красного круга, где минимальный угол к воротам и вратарю, если полетит в створ и в угол, придется творить чудо для спасения. Вопрос: а как вообще это произошло? Одна из фишек Олисе – дальние удары. Мбаппе любит пробивать с любых позиций. Дуэ и Барколя играют за «ПСЖ», где культ попыток отличиться с острых углов и 25 метров. Этот состав футболистов нападения французов такой, который точно будет бить, что бы ты ни делал, но их можно заставить пробовать бить с неперспективных позиций. Вместо этого они бьют с лучших, которые вообще есть. Вопрос к опорнику? Да. Возможно, вопрос к защитникам, которые недостаточно рискуют выходить на людей с мячом. А если им запретили, то должен дорабатывать тот же Ярмолюк. 8 ударов ОТСЮДА – это очень много за 45 минут. Мы должны были уступать 0:2 или даже 0:3 в первом тайме.

6. Чувствуется, что наши футболисты не в форме. Кто-то не играет за клуб, кто-то не готов к сезону, кто-то месяцами не участвовал в матчах высокой интенсивности. Результат – тонна неудачных действий до перерыва. Когда есть хороший замысел, но пас немного (или не немного) не туда. Когда можно создать момент, но происходит ошибка в ведении мяча. Когда можно вывести партнера на ударную позицию, но отдаешь слишком сильно. По ощущениям, таким было каждое второе действие с мячом украинских футболистов в передних двух третях поля. Первый тайм проигран разгромно по содержанию именно из-за этого. Единственный удар – с «нулевым» xG от Довбика на последних минутах. Тактика и какие-то идеи Реброва не имеют смысла, когда футболисты допускают столько индивидуальных ошибок. Тренер не будет центральной фигурой этого текста.

7. В моменты вертикальных атак Франция – страшная. Когда команда строит позиционное нападение и атакует в статике, то это все еще сильная, но не монструозная команда. Однако когда получает пространство... Украина имела на матч осторожный план. В атаку выходила малыми силами. Но все равно каждый четвертый удар французов – в контратаках. И это еще портал, который поставляет данные Whoscored, имеет жесткие правила по подсчету контратак (нужно отобрать в конкретной зоне и успеть нанести удар за определенное количество секунд). На самом деле попыток забить после отбора/перехвата и пары пасов вперед было гораздо больше. Каждая нестатичная атака Франции – паника, пожар, страшно, страшно, СТРАШНО! Украина провела посредственный матч, но в моменты таких выпадов соперника действительно чувствовалось, что играем с одним из лучших оппонентов в мире.

Ну и, сами понимаете, более смелого плана Ребров предложить против Франции не мог. Даже осторожный обернулся пропущенным в контратаке и еще одним не из позиционной атаки соперника. То есть даже так оппонент разбежаться неплохо смог. Представьте, сколько топ-шансов создал бы, если бы за спинами наших защитников оставались свободные зоны. У нас не было сильного опорника для эффективной игры в позиционной защите, но и возможности играть каким-то другим образом также не было. Это в первую очередь о составе, а не о выборе тренера. Может, Ребров и хочет поставить что-то более интересное без мяча, какой-то там прессинг, но не имеет для этого ресурса. К сожалению.

8. Слона не продали. Вы еще с заголовка, наверное, сидите с мыслью о том, что это за слон такой. Контекст: один из украинских комментаторов во время первого тайма в каком-то из эпизодов, когда мы в очередной раз легко потеряли мяч, отметил, что «так мы слона не продадим». Вероятно, отсылка к анекдоту, который я не буду здесь пересказывать. Однако ключевое: действительно не продали. В первом тайме мы выглядели как команда, равная Азербайджану, а не вторая сильнейшая в своем квартете: ничего в атаке, провалы в обороне, постоянный брак. Но согласитесь: и «продавать» было некому. Довбик и Зинченко «продавали» раньше, но в последнее время получают пассивный доход. Гуцуляк, Калюжный и Зубков «продают», но детские мягкие игрушки, поэтому не способны убедить покупателя, что ему нужен целый слон. Судаков и Ярмолюк только начинают торговлю животными.

В составе было лишь 2 человека, способных гарантировать продажу слона в хороший день: Трубин и Забарный. Но «торгаши» Олисе и Мбаппе – одни из лучших в мире. Ты им «купи слона», а они тебе… Ну, вы сами видели. Чтобы продать слона, нужно иметь команду хороших продавцов. Желательно с опытом продаж слонов и с продажей хотя бы одного за последнюю неделю. У нас такой не было. Хорошая новость: Исландии и Азербайджану продавать слонов не придется. Там можно «впарить» других животных.

9. Забарный – один из лучших в Европе центральных защитников по умению выбирать позицию. Искренне в это верю. Поймал себя на этой мысли во время первого тайма, когда навес в штрафную площадку – а там Забарный, прострел – и блокирует Забарный, удар по воротам – на пути становится Забарный. Просто защитник почти всегда там, где должен быть, поэтому ему относительно легко выполнить удачное оборонительные действия. В моменте с Мбаппе проиграл дуэль, но это же не о позиционировании, да и кто вообще прямо гарантированно эту дуэль у Килиана выиграл бы? Я таких не знаю. Забарному дали «Льва матча», и это заслуженно: если бы не он, на перерыв бы ушли с большим отставанием в счете. А тогда надежды на результат не было бы. Когда вся сборная проводит плохой матч, то нормально называть лучшим того, кто излучал надежность. У нас это Забарный.

И еще одно. Ярмолюк до сих пор без голевых действий в АПЛ (уже 61 матч сыгран), Забарный – защитник, а Судаков как «десятка» ближе к Собослаи, чем к Вирцу (баланс, не только генерация момента за моментом). Если несколько лет назад казалось, что наша сборная должна играть смело, потому что все лучшие были в атаке, то теперь как будто вырисовывается необходимость в футболе от обороны. Потому что на защитника «ПСЖ» можно положиться. Потому что Ярмолюк – не о голах и ассистах. Потому что Судаков не будет забивать и отдавать голевые каждый матч. А именно они – будущее национальной команды на 10 лет вперед. Поэтому есть соблазн в дальнейшем не воспринимать всерьез нарекания со стороны экспертов и болельщиков по поводу того, что мы играем в атаку слишком мало: данному составу это не к лицу.

10. Французы вышли на поле просто выполнять свою работу. Чувствовалось, что это команда Дешама. Может, Дидье вообще с ними перед матчами не разговаривает, а футболисты просто смотрят на него – и все понимают. Шутки шутками, но правда: от Франции почти не было эмоций. Спокойные празднования, часто медленные розыгрыши, никаких споров с рефери и т.д. Нас переигрывали большую часть времени настолько обыденно... Если уж проигрываем, то хотелось бы уступать оппоненту, который, ну не знаю, хочет выиграть. Не уверен, что для Франции это было основной задачей. Позже, когда во втором тайме мы ненадолго перехватили инициативу, поймал себя на аналогии с рабочим днем, который заканчивается – и работники теряют продуктивность. Вот это случилось с французами в моменте: почувствовали, что уже сделали немало, а дедлайны не горят, поэтому причин надрываться нет. Отошли к кофе-машине на несколько минут. Потом вернулись и завершили работу на сегодня окончательно. Типичный офисный планктон.

11. Мы хорошо играли в атаке 2 минуты. Спокойно, я пропишу эти слова: мы заслуживали забить. Потому что имели 2 топ-момента подряд. Но смотрите, именно в эти 2 минуты нанесли 5 ударов по воротам, вне их – 3, без шанса Ваната уже при 0:2 – 2 попытки за 90 минут. Одна из них – дальний удар. Каждая вторая наша попытка забить в матче – со стандарта. На самом деле это очень мало. Если бы Франция не потеряла бдительность, а мы не почувствовали момента, то были бы чисто символические показатели xG. У нас нет, кем создавать шансы. А потом критикуем Довбика за отсутствие голов за сборную: здесь ему один раз дали, и он сразу Маньяна переиграл, только защитник спас. Что он, что Ванат – зависимые нападающие. Скажу страшное: нужен форвард, который будет создавать шансы себе и партнерам сам, то есть, пожалуй, Яремчук. И Довбик, и Ванат – более сильные футболисты. Но сборной нужно другое. Возвращение Цыганкова может несколько изменить данный расклад.

12. Почти весь матч сопровождался ощущением обреченности. Оппонент визуально даже не старается, а у нас все равно ничего не получается. Мяч валится с ног, времени еще много, но веры в спасение нет. Большую часть матча, кроме где-то минут 10 во втором тайме (голевые моменты + немного времени после них), сборная выглядела как смертельно больная. Как будто ей только что сообщили, что жить осталось несколько месяцев, и она теперь не знает, как вести себя во время социальных взаимодействий с учетом новой информации. Переживает, волнуется, ошибается, но все это по большому счету неважно, потому что конец неизбежен. Мы не были готовы к дуэли с французами. Большинство сборных мира не готовы. Просто еще несколько лет назад наша команда была такой, которая могла удивить любую топовую. А больше нет. Грустно именно из-за этого: становится хуже. И нет, это не о работе Реброва, потому что не Ребров исключил Мудрика из футбола, Зинченко – из состава «Арсенала», а Довбика – из основы «Ромы».

13. Парашют Довбика в ворота вызвал искреннюю радость. Выше много депрессивных мыслей, поэтому давайте разбавим. Когда ничего не получалось, аж вдруг чуть-чуть не забили, все равно улыбался в экран. Потому что наконец удалось создать шанс! Наверное, что-то похожее чувствуют родители, когда их ребенок делает первый шаг в жизни. Аж гордость берет, хотя достижение далеко не вселенского масштаба. Однако в данный момент – самое большое в жизни младенца. И ты искренне радуешься, что он растет над собой, начинает писать свою историю... Жаль, что мы не дожали Францию сразу после этого, но все равно эпизод заставил улыбнуться. К сборной до сих пор неравнодушен, она вызывает эмпатию. После последних неудач могли быть варианты, но худшего не случилось. За нее все еще приятно болеть. Пусть и больно.

14. Дешам проспал момент замен. В первом тайме Украина сделала 36 пасов в финальную треть, счет по ним на отрезке – 36:124. С 46 минуты и до парашюта Довбика – 28:24. Ок, французы действительно несколько отдали инициативу, но вряд ли планировали пускать украинцев так близко к своим воротам. План был сдерживать оппонента где-то в районе центрального круга, но мы пробивались дальше. Однако Дешам не реагировал. Не отреагировал и после наших двух супермоментов, первую замену произвел только на 76 минуте. Кстати, выпустил центрального хава вместо вингера – хотел именно успокоить игру. Ту, которая уже успокоилась на тот момент, честно говоря. Если бы Дидье настолько не попал в тайминг в плей-офф ЧМ, это могло бы стоить команде пары пропущенных и вылета. Но вот вам отношение Дешама к квалификации: он просто работает, причем лениво, когда есть такая возможность. В матче с Украиной тренер своей команде не помогал.

15. За команду не стыдно. Был хороший, пусть и очень короткий, отрезок, а оппонент нас не разорвал и не разгромил. Но ведь «не стыдно» – слишком низкая планка, разве нет? Плохой матч в обороне, потому что оппонент целый тайм бил с комфортных позиций. Плохой матч в атаке, потому что без 2-минутного отрезка и попытки Ваната уже в добавленное время ничего не создано. Ряд плохих индивидуальных перформансов. Трудно выбрать «Льва матча», потому что никто не впечатлил и не выпрыгнул выше головы. Для меня проблематично хвалить сборную в таких условиях. Пожалуй, с учетом потерь нескольких важных футболистов такой старт квалификации можно охарактеризовать как «приемлемый» или даже «нормальный». Дальше точно будет лучше. Не в последнюю очередь потому, что куда уж хуже? Сборная выглядит не готовой к квалификации, поэтому будет чудом, если она завершится нашим выходом на ЧМ.

16. Но от Реброва не примут меньшего. Команда не впечатлила на Евро, а после, по ощущениям, каждого первого матча Лиги наций Ребров говорил или показывал всем своим видом, что это неважный турнир. А вот квалификация – важная. Это «все яйца в одну корзину». И это модель работы Аллегри. Он ставит исключительно на результат, поэтому не будет оправданий в виде хорошей игры, если результата нет. Ребров ставит только на успешную квалификацию, поэтому не будет оправданий в виде топ-игры или победы в ЛН, если не будет отбора на ЧМ. Специалист сам к этому привел. С вчерашней сборной Украины будет трудно пройти раунд стыков (уверен, что Исландию и Азербайджан мы одолеем), однако если не удастся, то возникнет вопрос: а зачем команде вообще Ребров?

У сборной ощутимые проблемы с составом и мало возможностей для любого специалиста реализовать лучшие и самые креативные тренерские идеи. Здесь скорее даже нужен наставник с опытом работы в качестве кризисного менеджера. Ребров никогда таким не был. Пожалуй, с Францией эта команда сейчас не смогла бы зарубиться на равных ни с одним тренером. Ни один не помог бы ей продать слона Мбаппе и Ко. Но, возможно, хотя бы за какого-нибудь кабанчика деньги удалось бы выторговать с условными Вернидубом, Мельгосой, Ротанем или Скрипником. Я не имею больших претензий к Реброву, потому что он здесь в большой беде. Но бизнес должен работать. И если он совсем не идет с одним менеджером – нужно искать другого, не бояться начать с нуля.

Да и болельщик сейчас не ждет регулярных продаж слонов. Можно по одному в год. Или по кабачку каждый месяц. Только продавайте. Украинцы сейчас в этом очень нуждаются.