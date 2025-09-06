Женский Кубок Украины. Состоялись матчи 2-го и 3-го предварительных раундов

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
06 сентября 2025, 05:34 | Обновлено 06 сентября 2025, 07:56
В 3-м раунде принимают участие 4 команды, а с 4-го начнут клубы Высшей лиги

ФК Минай

Продолжается розыгрыш Кубка Украины по футболу среди женских команд сезона 2025/26.

4 команды со 2-го предварительного этапа объединились в пары и определяют в Q3 две лучшие команды, которые и выйдут в последний этап квалификации.

В 4-м раунде сыграют 2 команды, прошедшие все отборочные этапы (Минай и победитель пары Мариуполь – Жайвир), и 6 команд из Высшей лиги (5–10 места по итогам последнего сезона), которые стартуют на этой стадии – Шахтер, Ладомир, Кривбасс, Полесье, Пантеры, ЕМС-Подолье.

Победители пар определят 4 коллектива, которые попадут в 1/4 финала вместе с лучшими 4 коллективами Высшей лиги сезона 2024/2025: Ворскла, Металлист 1925, Колос и Систерс.

Даты: 4-й предварительный этап – 14 сентября 2025, 1/4 финала – 18 ноября 2025, 1/2 финала – 2026 год, финал – 2026 год.

Кубок Украины по футболу среди женских команд

  • Первый предварительный раунд

  • Второй предварительный раунд

  • Третий предварительный раунд

Видеозаписи матчей

Кубок Украины по футболу среди женщин Мариуполь Минай Прикарпатье Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
