Кубок Украины20 августа 2025, 04:31 | Обновлено 20 августа 2025, 05:21
Состоялись матчи 1-го раунда Кубка Украины по футболу среди женщин
Поединки состоялись в уик-энд
Відбулися матчі 1-го попереднього етапу розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону 2025/26.
Кубок України 2025/26 з футболу серед жінок. Перший етап
- 16 Серпня 2025. 14:30. Атекс (Київ) – Маріуполь (Донецька обл) – 1:1 (пен. 3:5)
Стадіон «Русанівець» (Київ)
- 16 Серпня 2025. 16:00. Погорина (Костопіль) – ДЮСШ №1 (Хмельницький) – 2:0
Стадіон «Колос» (Костопіль)
- 17 Серпня 2025. 13:00. Рух (Львів) – Прикарпаття-ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) – 1:1 (пен. 4:5)
НТБ «Рух» (Львів-Винники)
- 17 Серпня 2025. 13:00. Надбужжя (Буськ) – Володимирський ліцей (Володимир) – 1:2
Стадіон Буської ДЮСШ (Буськ)
- 17 Серпня 2025. 16:00. Житомирський ліцей (Житомир) – ДЮСШ Поділ (Київ) – 0:2
Стадіон «Спартак Арена» (Житомир)
Відеозаписи матчів
