Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Состоялись матчи 1-го раунда Кубка Украины по футболу среди женщин
Кубок Украины
20 августа 2025, 04:31 | Обновлено 20 августа 2025, 05:21
Поединки состоялись в уик-энд

УАФ

Відбулися матчі 1-го попереднього етапу розіграшу Кубка України серед жіночих команд сезону 2025/26.

Кубок України 2025/26 з футболу серед жінок. Перший етап

  • 16 Серпня 2025. 14:30. Атекс (Київ) – Маріуполь (Донецька обл) – 1:1 (пен. 3:5)

Стадіон «Русанівець» (Київ)

  • 16 Серпня 2025. 16:00. Погорина (Костопіль) – ДЮСШ №1 (Хмельницький) – 2:0

Стадіон «Колос» (Костопіль)

  • 17 Серпня 2025. 13:00. Рух (Львів) – Прикарпаття-ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) – 1:1 (пен. 4:5)

НТБ «Рух» (Львів-Винники)

  • 17 Серпня 2025. 13:00. Надбужжя (Буськ) – Володимирський ліцей (Володимир) – 1:2

Стадіон Буської ДЮСШ (Буськ)

  • 17 Серпня 2025. 16:00. Житомирський ліцей (Житомир) – ДЮСШ Поділ (Київ) – 0:2

Стадіон «Спартак Арена» (Житомир)

Відеозаписи матчів

Кубок Украины по футболу среди женщин видео голов и обзор Мариуполь Прикарпатье Ивано-Франковск Рух Львов Надбужье Буськ
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
