  «Я уверен». Дуэлунд удивил прогнозом отношений Забарного и Сафонова
Франция
05 сентября 2025, 23:02
«Я уверен». Дуэлунд удивил прогнозом отношений Забарного и Сафонова

Бывший игрок Динамо – о ситуации в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший легионер киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд поделился мыслями о том, как будут развиваться отношения в «ПСЖ» между его экс-одноклубником Ильей Забарным и российским вратарем Матвеем Сафоновым.

«Я почти уверен в том, что Илья все уладит, заявив, что Матвей Сафонов не имеет отношения к этой ситуации», — сказал Дуэлунд в интервью Eurosport.

Забарный перешел в «ПСЖ» из английского «Борнмута» за сумму в 63 млн евро. Еще 3 млн евро английский клуб может получить в виде бонусов. Илья подписал с парижанами контракт до лета 2030 года.

Ранее Забарный впервые рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.

Миккель Дуэлунд Илья Забарный Матвей Сафонов ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
