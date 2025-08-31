Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Франция
31 августа 2025, 21:20 | Обновлено 31 августа 2025, 22:16
1

Илья поддерживает изоляцию российского футбола

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Игрок «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.

«Я рад представлять свою страну, играя за «ПСЖ», благодарю клуб за это. Какова моя позиция? В моей стране война, россия – агрессор, который уничтожает мой народ и независимость страны. Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами.

Что касается моего одноклубника (Сафонова), то у нас взаимодействие только на профессиональном уровне, во время тренировок. Это мой долг перед клубом. Пока идет война, я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола», – сказал Забарный.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

ЗАБАРНЫЙ: «Я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола»
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат следующий. Жирона подписала игрока Марселя
Полные результати квалификации женской Лиги чемпионов. Кто для Ворсклы?
taras_sidyi
Лідер ПСЖ  Ілля Забарний 
