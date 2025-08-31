Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ

Игрок «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о своем пребывании в клубе с Матвеем Сафоновым.

«Я рад представлять свою страну, играя за «ПСЖ», благодарю клуб за это. Какова моя позиция? В моей стране война, россия – агрессор, который уничтожает мой народ и независимость страны. Я не поддерживаю никаких отношений с россиянами.

Что касается моего одноклубника (Сафонова), то у нас взаимодействие только на профессиональном уровне, во время тренировок. Это мой долг перед клубом. Пока идет война, я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола», – сказал Забарный.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».