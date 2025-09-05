Экс-легионер Динамо: «Суркис сразу заметил большой потенциал в Забарном»
Миккель Дуэлунд – о лидере защиты сборной Украины
Бывший легионер киевского «Динамо» Миккель Дуэлунд рассказал о первых шагах в составе «бело-синих» нынешнего защитника французского «ПСЖ» Ильи Забарного.
«Тогда ему было 18. Он только что присоединился к первой команде, когда я вернулся после длительной травмы. Со стороны профессионального игрока сразу видно, намерен ли молодой игрок, попавший в основной состав, проявить себя и имеет ли он достаточный потенциал для этого.
И Илья меня сразу удивил. Я никогда не видел такого талантливого юноши, особенно в физическом плане. Он выигрывал много единоборств и был быстрым. В современном футболе нужно быть физически готовым, если ты – центральный защитник.
С самого начала тренер и президент киевского «Динамо» увидели в нем огромный потенциал. Через три года он ушел в «Борнмут», и это меня не удивило», – сказал Дуэлунд в интервью Eurosport.
Ранее журналист L'Equipe заявил, что Забарный отправит Маркиньоса на скамейку запасных «ПСЖ».
