Журналист L'Equipe: «Забарный отправит Маркиньоса на скамейку запасных ПСЖ»
Лоик Танзи верит в высокий потенциал украинца
Журналист L'Equipe Лоик Танзи рассказал о изменениях, которые главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике планирует внести в свою команду в текущем сезоне.
«Эти изменения будут исключительно с футбольной точки зрения. Луис Энрике хотел вратаря, который бы играл выше и уверенно обращался с мячом. Это первое серьtзное изменение.
И я думаю, что Забарный – это еще одно изменение. Он постепенно отправит Маркиньоса на скамейку запасных. Украинец играет иначе с точки зрения управления глубиной состава. Но мы увидим и другие изменения в течение сезона», – цитирует Танзи Planete PSG.
Ранее сообщалось, что Забарный отказался от перехода в «ПСЖ» зимой.
