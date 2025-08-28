Журналист L'Equipe: «Забарный отправит Маркиньоса на скамейку запасных ПСЖ»

Журналист L'Equipe Лоик Танзи рассказал о изменениях, которые главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике планирует внести в свою команду в текущем сезоне.

«Эти изменения будут исключительно с футбольной точки зрения. Луис Энрике хотел вратаря, который бы играл выше и уверенно обращался с мячом. Это первое серьtзное изменение.

И я думаю, что Забарный – это еще одно изменение. Он постепенно отправит Маркиньоса на скамейку запасных. Украинец играет иначе с точки зрения управления глубиной состава. Но мы увидим и другие изменения в течение сезона», – цитирует Танзи Planete PSG.

Ранее сообщалось, что Забарный отказался от перехода в «ПСЖ» зимой.