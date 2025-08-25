Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Для Ильи это была проблема. Забарный отказался от перехода в ПСЖ зимой
Франция
Для Ильи это была проблема. Забарный отказался от перехода в ПСЖ зимой

Украинец отклонил предложение будущего клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный, который летом перешел из английского «Борнмута» во французский «ПСЖ», еще зимой мог оказаться в парижском клубе, сообщает France Bleu.

Тогда, как отмечает источник, трансфер не состоялся из-за позиции игрока. Присутствие россиянина Матвея Сафонова в составе «ПСЖ» создавало проблемы для украинца из-за войны между двумя странами.

Однако с тех пор Илья пересмотрел свою позицию относительно возможного выступления в одной команде с представителем РФ и летом все-таки присоединился к французскому клубу.

Ранее в «Борнмуте» рассказали, как Андони Ираола шутил о Забарном.

