  4. Украина – Франция. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 23:07 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:12
Украина – Франция. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 5 сентября во Вроцлаве прошел матч квалификации ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Вечером 5 сентября сборная Украины в польском Вроцлаве провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Франции.

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды провели встречу на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
