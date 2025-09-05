Чемпионат мира05 сентября 2025, 23:07 | Обновлено 05 сентября 2025, 23:12
Украина – Франция. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 5 сентября во Вроцлаве прошел матч квалификации ЧМ-2026
Вечером 5 сентября сборная Украины в польском Вроцлаве провела матч квалификации ЧМ-2026 против команды Франции.
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды провели встречу на Тарчиньски Арена в польском Вроцлаве
Украина – Франция. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн LIVE
