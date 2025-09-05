Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Наоми ОСАКА: «Она просто бьет по мячу, и он обычно попадает в корт»
05 сентября 2025, 17:33
Наоми ОСАКА: «Она просто бьет по мячу, и он обычно попадает в корт»

Японская теннисистка прокомментировала поражение в полуфинале US Open

Наоми ОСАКА: «Она просто бьет по мячу, и он обычно попадает в корт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала поражение от представительницы США Аманды Анисимовой в полуфинале US Open:

Счастлива, отдав все силы

«Честно говоря, я не грущу, потому что чувствую, что сделала все, что могла. Честно говоря, это вдохновляет меня, потому что заставляет тренироваться и стараться улучшаться, и, надеюсь, да, снова выложиться на все сто и посмотреть, что из этого выйдет. Но я думаю, что не могу злиться на себя».

О непредсказуемом теннисе Анисимовой

«Я бы не сказала, что это было сложнее, чем ожидалось, потому что я знала, какая она игрок. Иногда это было немного забавно, потому что в ее игре нет никакой закономерности. Она просто бьет по мячу, и он обычно попадает в корт. Да, она дошла до финала Уимблдона, а теперь дошла до финала здесь, что показывает, что она действительно хорошая игрок».

«Я думаю, что она моя полная противоположность, потому что я не стараюсь бить сильно. Когда я играю, я наблюдаю за соперником, и, возможно, темп становится сильнее. Это зависит от темпа, который вы мне задаете; я играю немного по-разному с каждым соперником. Я просто знаю, что с ней нужно играть агрессивно, потому что, очевидно, если я подам ей мягкий мяч, она его разгромит».

О упущенной возможности при счете 4:4 во втором сете

«Можно только жить и учиться, и в моем случае, очевидно, я не помнила об этом, пока вы не упомянули, так что теперь я об этом думаю. Я пришла на этот матч, зная, что она одна из лучших ресиверов в мире. Очевидно, я считаю себя одной из лучших подающих. Это немного досадно, но я не могу сказать, что я сыграла много матчей в полуфиналах турниров Большого шлема с момента своего возвращения. Я бы сказала, что у нее немного больше опыта, чем у меня».

Турнир на харде, который дает ей уверенность на остаток года

«Даже в худшие времена я никогда не играла в турнирах, думая, что проиграю в первом раунде. Если я участвую в турнире, я хочу выиграть. Поэтому я бы сказала, что продвижение в US Open, безусловно, укрепило мою уверенность. Мои успехи в Монреале также укрепили мою уверенность, но сезон еще не закончился. Честно говоря, я продвинулась немного дальше, чем думала. Я просто хотела быть посеянной в турнирах Большого шлема, но сейчас я не знаю, на каком месте я нахожусь, и все еще считаю, что я расту. Конечно, я хочу хорошо выступить в Австралии. Я всегда хорошо играю там. Так что сейчас моя цель – хорошо выступить в азиатском туре и закончить год на высокой ноте».

Положительный баланс года, который пошел от худшего к лучшему

«Я думаю, что все – это процесс. Конечно, это мой второй турнир с Томашем. Я должен это учитывать. Я должна понимать, на каком я уровне, чего я смогла достичь в прошлом году, и я думаю, что если я все это поставлю в перспективу, то почувствую, что в этом году я выступила очень хорошо. Кроме того, мне нравится расти год за годом. Еще до участия в этом турнире я уже превзошла свои ожидания. Оглядываясь назад, мой худший год – это лучший год для кого-то другого. Поэтому я просто должна найти способы обмануть свой разум, чтобы быть позитивной».

Она преодолела незабываемый 2024 год благодаря усердному труду и усилиям

«Честно говоря, я думаю, что самым сложным для меня было настроиться психологически. Мне было очень трудно преодолеть прошлогодний спад и даже начало этого года, быть очень скромной и принять это. Даже играть в Challenger в начале года было для меня немного сложно. Я просто знаю, что люблю этот спорт. Я хочу играть в матчах. Я хочу играть на корте Артура Эша и сделать все, что нужно, чтобы туда попасть. Я думаю, что готовность принять усилия – это то, над чем я очень много работала»

