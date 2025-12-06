Леандро Троссард стал пятым бельгийцем с 50+ голами в АПЛ

Леандро Троссард забил свой юбилейный, 50-й гол в АПЛ.

Случилось это в матче 15-го тура, в котором Астон Вилла дома победила Арсенал со счетом 2:1.

Единственным голом в составе Арсенала отличился именно Троссард, ставший 5-м бельгийцем, имеющий в своем активе 50+ голов в АПЛ.

Рекордсмен среди представителей Бельгии – Ромелу Лукаку, который в свое время забил 121 гол в чемпионате Англии.

Бельгийцы с 50+ голами в АПЛ

121 – Ромелу Лукаку (Вест Бромвич Альбион, Эвертон, Манчестер Юнайтед, Челси)

86 – Кристиан Бентеке (Астон Вилла, Ливерпуль, Кристал Пэлас)

85 – Эден Азар (Челси)

72 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)

50 – Леандро Троссард (Брайтон, Арсенал)