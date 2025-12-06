Леандро Троссард стал пятым бельгийцем с 50+ голами в АПЛ
Вспомним всех бельгийских футболистов, достигших этой отметки
Леандро Троссард забил свой юбилейный, 50-й гол в АПЛ.
Случилось это в матче 15-го тура, в котором Астон Вилла дома победила Арсенал со счетом 2:1.
Единственным голом в составе Арсенала отличился именно Троссард, ставший 5-м бельгийцем, имеющий в своем активе 50+ голов в АПЛ.
Рекордсмен среди представителей Бельгии – Ромелу Лукаку, который в свое время забил 121 гол в чемпионате Англии.
Бельгийцы с 50+ голами в АПЛ
- 121 – Ромелу Лукаку (Вест Бромвич Альбион, Эвертон, Манчестер Юнайтед, Челси)
- 86 – Кристиан Бентеке (Астон Вилла, Ливерпуль, Кристал Пэлас)
- 85 – Эден Азар (Челси)
- 72 – Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити)
- 50 – Леандро Троссард (Брайтон, Арсенал)
Leandro Trossard is the fifth different Belgian player to score 50 Premier League goals:— Squawka (@Squawka) December 6, 2025
◎ 121 - Romelu Lukaku
◎ 86 - Christian Benteke
◎ 85 - Eden Hazard
◎ 72 - Kevin De Bruyne
◉ 50 - Leandro Trossard
Welcome to the club. 🇧🇪 pic.twitter.com/aqN1o5M4Ve
