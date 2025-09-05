Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча
US Open
05 сентября 2025, 11:58 |
268
0

Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025

05 сентября 2025, 11:58 |
268
0
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

В ночь на 5 сентября американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025.

Аманда добыла победу со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 за 2 часа и 58 минут. Анисимова в третий раз одолела Осаку.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В решающем поединке мейджора в Нью-Йорке Аманда поборется против первой сеяной Арины Соболенко.

🏆 US Open 2025. 1/2 финала

Наоми Осака [23] – Аманда Анисимова [8] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

Видеообзор матча

По теме:
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал US Open 2025
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Полуфинал US Open. Видеообзор матча
Аманда Анисимова Наоми Осака US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Бокс | 05 сентября 2025, 06:55 8
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика
Даниэль Дюбуа назвал шесть боксеров, которые превзошли Александра Усика

Британец принял участие в интересном опросе

Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 05 сентября 2025, 09:01 27
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Сработает ли закономерность? Определена финальная пара US Open у женщин
Теннис | 05.09.2025, 09:15
Сработает ли закономерность? Определена финальная пара US Open у женщин
Сработает ли закономерность? Определена финальная пара US Open у женщин
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Футбол | 05.09.2025, 00:22
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
04.09.2025, 15:43 326
Футбол
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
Стало известно, кто покажет матч отбора на ЧМ-2026 Украина – Франция
03.09.2025, 09:39
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 74
Футбол
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 3
Футбол
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем