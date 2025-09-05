Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025
В ночь на 5 сентября американская теннисистка Аманда Анисимова переиграла бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку в матче 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025.
Аманда добыла победу со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 за 2 часа и 58 минут. Анисимова в третий раз одолела Осаку.
В решающем поединке мейджора в Нью-Йорке Аманда поборется против первой сеяной Арины Соболенко.
🏆 US Open 2025. 1/2 финала
Наоми Осака [23] – Аманда Анисимова [8] – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6
Видеообзор матча
