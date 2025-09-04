Литва – Мальта – 1:1. Спасительный пенальти на 90+7 мин. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
4 сентября 2025 года в Каунасе состоялся матч отбора ЧМ-2026 между сборными Литвы и Мальты.
Игра аутсайдеров отборочной грыппы G завершилась боевой ничьей (1:1).
Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором тайме команды обменялись голами.
Открыла счет сборная Мальты на 83-й минуте после точного удара Александера Сатаріано.
Литва сравняла счет в компенсированное время – на 90+7-й минуте Гвидас Гинейтитис реализовал пенальти.
После этого матча Литва идет на 4-й позиции (3 очка), а Мальта замыкает квинтет (2 балла).
Чемпионат мира 2026
Квалификация. 4 сентября 2025. Каунас
Литва – Мальта – 1:1
Голы: Гвидас Гинейтитис, 90+7 (пен) – Александер Сатаріано, 83
Удаления: Уткус, 90+10 – Аццопарди, 90+1
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клинтон Нсиала в «Динамо» не перейдет
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву