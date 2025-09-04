Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Литва – Мальта – 1:1. Спасительный пенальти на 90+7 мин. Видео голов, обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
04.09.2025 19:00 – FT 1 : 1
Мальта
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 22:09 | Обновлено 04 сентября 2025, 22:13
Литва – Мальта – 1:1. Спасительный пенальти на 90+7 мин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Литва – Мальта – 1:1. Спасительный пенальти на 90+7 мин. Видео голов, обзор
4 сентября 2025 года в Каунасе состоялся матч отбора ЧМ-2026 между сборными Литвы и Мальты.

Игра аутсайдеров отборочной грыппы G завершилась боевой ничьей (1:1).

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором тайме команды обменялись голами.

Открыла счет сборная Мальты на 83-й минуте после точного удара Александера Сатаріано.

Литва сравняла счет в компенсированное время – на 90+7-й минуте Гвидас Гинейтитис реализовал пенальти.

После этого матча Литва идет на 4-й позиции (3 очка), а Мальта замыкает квинтет (2 балла).

Чемпионат мира 2026

Квалификация. 4 сентября 2025. Каунас

Литва – Мальта – 1:1

Голы: Гвидас Гинейтитис, 90+7 (пен) – Александер Сатаріано, 83

Удаления: Уткус, 90+10 – Аццопарди, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +10
Эдгарас Уткус (Литва) получает красную карточку.
90’ +7
ГОЛ ! С пенальти забил Гвидас Гинейтис (Литва).
90’ +1
Джейк Аццопарди (Мальта) получает красную карточку.
83’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сатариано (Мальта).
