Литва – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Матч начнется 4 сентября в 19:00 по Киеву
В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между Литвой и Мальтой. По киевскому времени игра начнется в 19:00.
Литва
В последнее время коллектив совсем не впечатляет. В прошлом году в группе Лиги нации литовцы не завоевали ни одного очка и заняли 4-е место, проиграв абсолютно все матчи против Румынии, Кипра и Косово – это самый худший результат среди всех команд дивизиона С.
Не лучше сборная начала и квалификацию на чемпионат мира, сначала трехцветные проиграли Польше, а затем сыграть вничью против Финляндии и Мальты. С 2 баллами на счету Литва занимает 4-ю позицию группы G.
Мальта
Однако у другого аутсайдера текущего отбора результаты не лучше. Хотя и в прошлогодней Лиге наций коллектив занял 2-е место группы дивизиона D и получил право играть в стыковых матчах за повышение, в квалификации все проходит плохо. После 4-х поединков Мальта имеет всего 1 очко (обретенное в матче против Литвы) и занимает последнее место квинтета. Команда до сих пор не отмечалась забитым голом, хотя при этом пропустила 11 раз.
Личные встречи
До поединка на текущей квалификации коллективы последний раз встречались еще в 2016-17 годах, тоже в рамках отбора на ЧМ. Тогда 1 игра завершилась вничью, а в другой победу одержала Литва.
Интересные факты
- Литва не может победить уже в течение 9 официальных игр. За это время коллектив проиграл семь раз и дважды сыграл вничью.
- Мальта пропустила 11 голов на текущем отборе – 3-й худший результат среди всех команд (после Сан-Марино и Гибралтара).
- Мальта не может забить уже в течение 5 официальных игр.
Прогноз
Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.74.
