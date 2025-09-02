В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между Литвой и Мальтой. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Литва

В последнее время коллектив совсем не впечатляет. В прошлом году в группе Лиги нации литовцы не завоевали ни одного очка и заняли 4-е место, проиграв абсолютно все матчи против Румынии, Кипра и Косово – это самый худший результат среди всех команд дивизиона С.

Не лучше сборная начала и квалификацию на чемпионат мира, сначала трехцветные проиграли Польше, а затем сыграть вничью против Финляндии и Мальты. С 2 баллами на счету Литва занимает 4-ю позицию группы G.

Мальта

Однако у другого аутсайдера текущего отбора результаты не лучше. Хотя и в прошлогодней Лиге наций коллектив занял 2-е место группы дивизиона D и получил право играть в стыковых матчах за повышение, в квалификации все проходит плохо. После 4-х поединков Мальта имеет всего 1 очко (обретенное в матче против Литвы) и занимает последнее место квинтета. Команда до сих пор не отмечалась забитым голом, хотя при этом пропустила 11 раз.

Личные встречи

До поединка на текущей квалификации коллективы последний раз встречались еще в 2016-17 годах, тоже в рамках отбора на ЧМ. Тогда 1 игра завершилась вничью, а в другой победу одержала Литва.

Интересные факты

Литва не может победить уже в течение 9 официальных игр. За это время коллектив проиграл семь раз и дважды сыграл вничью.

Мальта пропустила 11 голов на текущем отборе – 3-й худший результат среди всех команд (после Сан-Марино и Гибралтара).

Мальта не может забить уже в течение 5 официальных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.74.