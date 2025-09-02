Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Литва – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
04.09.2025 19:00 - : -
Мальта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
02 сентября 2025, 22:46 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:47
44
0

Литва – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Матч начнется 4 сентября в 19:00 по Киеву

02 сентября 2025, 22:46 | Обновлено 02 сентября 2025, 22:47
44
0
Литва – Мальта. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Литвы

В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между Литвой и Мальтой. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Литва

В последнее время коллектив совсем не впечатляет. В прошлом году в группе Лиги нации литовцы не завоевали ни одного очка и заняли 4-е место, проиграв абсолютно все матчи против Румынии, Кипра и Косово – это самый худший результат среди всех команд дивизиона С.

Не лучше сборная начала и квалификацию на чемпионат мира, сначала трехцветные проиграли Польше, а затем сыграть вничью против Финляндии и Мальты. С 2 баллами на счету Литва занимает 4-ю позицию группы G.

Мальта

Однако у другого аутсайдера текущего отбора результаты не лучше. Хотя и в прошлогодней Лиге наций коллектив занял 2-е место группы дивизиона D и получил право играть в стыковых матчах за повышение, в квалификации все проходит плохо. После 4-х поединков Мальта имеет всего 1 очко (обретенное в матче против Литвы) и занимает последнее место квинтета. Команда до сих пор не отмечалась забитым голом, хотя при этом пропустила 11 раз.

Личные встречи

До поединка на текущей квалификации коллективы последний раз встречались еще в 2016-17 годах, тоже в рамках отбора на ЧМ. Тогда 1 игра завершилась вничью, а в другой победу одержала Литва.

Интересные факты

  • Литва не может победить уже в течение 9 официальных игр. За это время коллектив проиграл семь раз и дважды сыграл вничью.
  • Мальта пропустила 11 голов на текущем отборе – 3-й худший результат среди всех команд (после Сан-Марино и Гибралтара).
  • Мальта не может забить уже в течение 5 официальных игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 2 с коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Литва
4 сентября 2025 -
19:00
Мальта
Тотал меньше 2 1.74 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Люксембург – Северная Ирландия. Прогноз и анонс матча квалификации ЧМ-2026
Лихтенштейн – Бельгия. Прогноз и анонс матча квалификации чемпионата мира
КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол Мальта Литва ЧМ-2026 по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
Футбол | 02 сентября 2025, 22:04 11
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы
УАФ отреагировала на слухи об обысках СБУ у ассистентов Реброва и Мельгосы

Выступили с довольно неожиданным заявлением

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02 сентября 2025, 10:51 46
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену

Георгий Бущан заменит травмированного голкипера мадридского «Реала»

Сенсационный новичок Динамо: «Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах»
Футбол | 02.09.2025, 23:23
Сенсационный новичок Динамо: «Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах»
Сенсационный новичок Динамо: «Я дуже добре себе почуваю в єдиноборствах»
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
Футбол | 02.09.2025, 01:06
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
Хаби АЛОНСО: «Он – будущее Реала. Его уровень просто выдающийся»
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02.09.2025, 15:16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
Тренер Шахтера Туран подтвердил трансфер звезды за большие деньги
01.09.2025, 00:02 2
Футбол
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
Боб АРУМ: «Мне стыдно за бокс. Как судьи могли так посчитать»
01.09.2025, 03:20
Бокс
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
АНБЕР: «Как Дюбуа мог так поступить после боя с Усиком? Это очень грустно»
02.09.2025, 07:15 1
Бокс
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 5
Футбол
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
Александр Усик получил приказ от WBO. Все из-за выступления боксера
01.09.2025, 05:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем