ЧМ. Квалификация. Европа
Литва
04.09.2025 19:00 – FT 1 : 1
Мальта
Чемпионат мира
04 сентября 2025, 21:07 | Обновлено 04 сентября 2025, 21:43
Квалификация ЧМ-2026. Литва на 90+7 минуте спаслась в игре против Мальты

Хозяева поля в Каунасе забили гол с пенальти в компенсированное время

LFF

4 сентября 2025 года в Каунасе состоялся матч отбора ЧМ-2026 между сборными Литвы и Мальты.

Игра аутсайдеров отборочной грыппы G завершилась боевой ничьей (1:1).

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором тайме команды обменялись голами.

Открыла счет сборная Мальты на 83-й минуте после точного удара Александера Сатаріано.

Литва сравняла счет в компенсированное время – на 90+7-й минуте Гвидас Гинейтитис реализовал пенальти.

Чемпионат мира 2026

Квалификация. 4 сентября 2025. Каунас

Литва – Мальта – 1:1

Голы: Гвидас Гинейтитис, 90+7 (пен) – Александер Сатаріано, 83

Удаления: Уткус, 90+10 – Аццопарди, 90+1

Турнирная таблица

Фотогалерея

По теме:
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 4 сентября. Смотреть онлайн LIVE
Грузия – Турция – 2:3. Голевая феерия в Тбилиси. Видео голов и обзор матча
Квалификация ЧМ. Стартовые составы Германии, Испании, Нидерландов и Бельгии
ЧМ-2026 по футболу сборная Литвы по футболу сборная Мальты по футболу Гвидас Гинейтис пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
