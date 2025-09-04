Квалификация ЧМ-2026. Литва на 90+7 минуте спаслась в игре против Мальты

4 сентября 2025 года в Каунасе состоялся матч отбора ЧМ-2026 между сборными Литвы и Мальты.

Игра аутсайдеров отборочной грыппы G завершилась боевой ничьей (1:1).

Первый тайм прошел без забитых мячей, а во втором тайме команды обменялись голами.

Открыла счет сборная Мальты на 83-й минуте после точного удара Александера Сатаріано.

Литва сравняла счет в компенсированное время – на 90+7-й минуте Гвидас Гинейтитис реализовал пенальти.

Чемпионат мира 2026

Квалификация. 4 сентября 2025. Каунас

Литва – Мальта – 1:1

Голы: Гвидас Гинейтитис, 90+7 (пен) – Александер Сатаріано, 83

Удаления: Уткус, 90+10 – Аццопарди, 90+1

