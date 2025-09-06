Ганс-Дитер ФЛИК: «Надеюсь, что Барселона все-таки купит этого игрока»
Тренер хочет видеть в клубе защитника Бастони
Наставник «Барселоны» Ганс-Дитер Флик выбрал футболиста, которого необходимо клубу купить в зимнее трансферное окно. Тренер определил приоритетным трансфер центрального защитника сборной Италии Алессандро Бастони из «Интера»
«Надеюсь, что нам все-таки удастся оформить трансфер Алессандро Бастони», — отметил Флик.
В этом сезоне Бастон провел на клубном уровне два матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Ранее на фоне слухов о трансфере Фермина Лопеса главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Успешное начало пути на молодежный Евро от команды Мельгосы
Умер Джорджио Армани