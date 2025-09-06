Ганс-Дитер ФЛИК: «Надеюсь, что Барселона все-таки купит этого игрока»

Наставник «Барселоны» Ганс-Дитер Флик выбрал футболиста, которого необходимо клубу купить в зимнее трансферное окно. Тренер определил приоритетным трансфер центрального защитника сборной Италии Алессандро Бастони из «Интера»

«Надеюсь, что нам все-таки удастся оформить трансфер Алессандро Бастони», — отметил Флик.

В этом сезоне Бастон провел на клубном уровне два матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее на фоне слухов о трансфере Фермина Лопеса главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».