Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ганс-Дитер ФЛИК: «Надеюсь, что Барселона все-таки купит этого игрока»
Испания
06 сентября 2025, 00:39 |
194
0

Ганс-Дитер ФЛИК: «Надеюсь, что Барселона все-таки купит этого игрока»

Тренер хочет видеть в клубе защитника Бастони

Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Наставник «Барселоны» Ганс-Дитер Флик выбрал футболиста, которого необходимо клубу купить в зимнее трансферное окно. Тренер определил приоритетным трансфер центрального защитника сборной Италии Алессандро Бастони из «Интера»

«Надеюсь, что нам все-таки удастся оформить трансфер Алессандро Бастони», — отметил Флик.

В этом сезоне Бастон провел на клубном уровне два матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее на фоне слухов о трансфере Фермина Лопеса главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Георгий Бущан вернулся в УПЛ
Квалификация ЧМ. Италия забила 5 голов Эстонии, Израиль отгрузил 4 мяча
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты сообщили об уходе нападающего
Ханс-Дитер Флик Алессандро Бастони трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
