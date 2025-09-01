Флик провел беседу с игроком Барселоны. Он уговаривал не делать этого

Талантливый хавбек «Барселоны» Фермин Лопес заинтересовал лондонский «Челси» и стал целью для клуба.

На фоне слухов о трансфере игрока главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».

«Лопес знает, что мы хотим, чтобы он остался. Я видел его, он хорошо тренируется. Фермин – агрессивный игрок на поле с мячом и без него, также когда он выходит из предпоследней линии. Он прекрасно разыгрывает, делает последние пасы.

Когда он на поле и в хорошем настроении, это видно. Он живет для «Барсы», он любит «Барсу». Не хочу говорить слишком много, но этот клуб в его сердце», – сказал Флик.

На счету Фермина 89 сыгранных матчей в составе «Барселоны», в которых он забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.

Вместе с испанским грандом полузащитник выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.