Испания
01 сентября 2025, 20:19
Флик провел беседу с игроком Барселоны. Он уговаривал не делать этого

Немецкий специалист хочет сохранить Фермина Лопеса в клубе

Флик провел беседу с игроком Барселоны. Он уговаривал не делать этого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Талантливый хавбек «Барселоны» Фермин Лопес заинтересовал лондонский «Челси» и стал целью для клуба.

На фоне слухов о трансфере игрока главный тренер «кулес» Ганс-Дитер Флик провел с ним беседу, призвав остаться в «Барселоне».

«Лопес знает, что мы хотим, чтобы он остался. Я видел его, он хорошо тренируется. Фермин – агрессивный игрок на поле с мячом и без него, также когда он выходит из предпоследней линии. Он прекрасно разыгрывает, делает последние пасы.

Когда он на поле и в хорошем настроении, это видно. Он живет для «Барсы», он любит «Барсу». Не хочу говорить слишком много, но этот клуб в его сердце», – сказал Флик.

На счету Фермина 89 сыгранных матчей в составе «Барселоны», в которых он забил 19 мячей и отдал 11 голевых передач.

Вместе с испанским грандом полузащитник выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Барселона чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Ла Лига Челси Фермин Лопес
Дмитрий Олейник Источник: Madrid-Barcelona
