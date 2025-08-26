Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 августа 2025, 18:52 | Обновлено 26 августа 2025, 18:57
Есть предложение. Челси одним трансфером решит финансовые вопросы Барсы

Фермин Лопес может стать игроком лондонского клуба

Есть предложение. Челси одним трансфером решит финансовые вопросы Барсы
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес согласился на предложение перейти в «Челси».

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

«Челси» планирует заплатить за Фермина 50 миллионов евро.

Со стороны «Барселоны» пока нет официального ответа о готовности клуба продать перспективного игрока. Источник отмечает, что такое соглашение позволит решить все вопросы финансового фейр-плей каталонского клуба.

В прошлом сезоне Фермин Лопес сыграл за «Барселону» 46 матчей и отличился 8 голами.

Напомним, что в первом туре Ла Лиги «Барселона» вырвала победу над «Леванте».

Фермин Лопес Барселона Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Бен Джейкобс
Александр Сильченко Источник: Бен Джейкобс




