Есть предложение. Челси одним трансфером решит финансовые вопросы Барсы
Фермин Лопес может стать игроком лондонского клуба
22-летний испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес согласился на предложение перейти в «Челси».
Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.
«Челси» планирует заплатить за Фермина 50 миллионов евро.
Со стороны «Барселоны» пока нет официального ответа о готовности клуба продать перспективного игрока. Источник отмечает, что такое соглашение позволит решить все вопросы финансового фейр-плей каталонского клуба.
В прошлом сезоне Фермин Лопес сыграл за «Барселону» 46 матчей и отличился 8 голами.
Напомним, что в первом туре Ла Лиги «Барселона» вырвала победу над «Леванте».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард сборной Украины готов перейти в «Вильярреал», чтобы получать больше игрового времени
Промоутер – о поединке Кроуфорд – Канело