Есть предложение. Челси одним трансфером решит финансовые вопросы Барсы

22-летний испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес согласился на предложение перейти в «Челси».

Об этом сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

«Челси» планирует заплатить за Фермина 50 миллионов евро.

Со стороны «Барселоны» пока нет официального ответа о готовности клуба продать перспективного игрока. Источник отмечает, что такое соглашение позволит решить все вопросы финансового фейр-плей каталонского клуба.

В прошлом сезоне Фермин Лопес сыграл за «Барселону» 46 матчей и отличился 8 голами.

Напомним, что в первом туре Ла Лиги «Барселона» вырвала победу над «Леванте».