ЛУЧЕСКУ: «Я внес свой вклад в трансфер Бленуце в Динамо. Но агент...»

80-летний специалист Мирча Луческу, главный тренер сборной Румынии и бывший наставник «Динамо» Киев, рассказал о трансфере Владислава Бленуце в украинский клуб.

Луческу раскритиковал агента нападающего, заявив, что тот думал не об интересах Владислава Бленуце, а только о своих личных.

Мирча Луческу на пресс-конференции рассказал перед товарищеской игрой сборной Румынии против команды Канады рассказал:

«Я тоже приложил руку к переходу Бленуце. Этот игрок, который выступал в Дивизии А, а затем оказался в Крайове в третьем дивизионе – это кажется мне ненормальным. Хорошо, что… это было нелегко. Эти молодые ребята доверяются людям, которые думают только о себе. Насколько я слышал, у него итальянский агент, который заботится лишь о своих интересах, а не о интересах футболиста. Он бы оставил его там, чтобы его взяли бесплатно. Важно, чтобы он начал играть. «Динамо» Киев продало нападающего (Ваната, – прим. ред.) за 10 млн евро в «Жирону». Из чемпионата Украины можно уехать. Довбик должен был быть в киевском «Динамо», он тренировался со мной, а потом получил предложение от «Жироны» – 25 млн евро. Это важный чемпионат Украины. Украинские игроки приехали в румынский чемпионат – почему бы и не наоборот. Деньги были сделаны с Разваном Рацем, с Чиприаном Марикой, с Марианом Алиуцэ и с теми, кто произвел впечатление на Ахметова. Все возможно. Важно только, чтобы он играл».

Трансфер Владислава Бленуце из клуба «Крайова» в «Динамо» Киев состоялся за 2,6 млн евро плюс 300 тысяч евро в виде бонусов. Нападающий будет получать годовую зарплату в 520 тысяч евро в «Динамо» Киев.

Владислав Бленуце 37 матчей провёл за Университатя Клуж в сезоне 2024/25, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Трансферная стоимость Владислава Бленуце по версии Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.

ВИДЕО. Пресс-конференция Луческу перед товарищеской игрой Румынии против Канады