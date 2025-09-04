Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУЧЕСКУ: «Я внес свой вклад в трансфер Бленуце в Динамо. Но агент...»
Румыния
04 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 18:34
2117
8

ЛУЧЕСКУ: «Я внес свой вклад в трансфер Бленуце в Динамо. Но агент...»

Главный тренер сборной Румынии раскритиковал агента молодого форварда

04 сентября 2025, 17:23 | Обновлено 04 сентября 2025, 18:34
2117
8
ЛУЧЕСКУ: «Я внес свой вклад в трансфер Бленуце в Динамо. Но агент...»
Digisport.ro. Мирча Луческу

80-летний специалист Мирча Луческу, главный тренер сборной Румынии и бывший наставник «Динамо» Киев, рассказал о трансфере Владислава Бленуце в украинский клуб.

Луческу раскритиковал агента нападающего, заявив, что тот думал не об интересах Владислава Бленуце, а только о своих личных.

Мирча Луческу на пресс-конференции рассказал перед товарищеской игрой сборной Румынии против команды Канады рассказал:

«Я тоже приложил руку к переходу Бленуце. Этот игрок, который выступал в Дивизии А, а затем оказался в Крайове в третьем дивизионе – это кажется мне ненормальным. Хорошо, что… это было нелегко. Эти молодые ребята доверяются людям, которые думают только о себе.

Насколько я слышал, у него итальянский агент, который заботится лишь о своих интересах, а не о интересах футболиста. Он бы оставил его там, чтобы его взяли бесплатно. Важно, чтобы он начал играть. «Динамо» Киев продало нападающего (Ваната, – прим. ред.) за 10 млн евро в «Жирону».

Из чемпионата Украины можно уехать. Довбик должен был быть в киевском «Динамо», он тренировался со мной, а потом получил предложение от «Жироны» – 25 млн евро. Это важный чемпионат Украины. Украинские игроки приехали в румынский чемпионат – почему бы и не наоборот.

Деньги были сделаны с Разваном Рацем, с Чиприаном Марикой, с Марианом Алиуцэ и с теми, кто произвел впечатление на Ахметова. Все возможно. Важно только, чтобы он играл».

Трансфер Владислава Бленуце из клуба «Крайова» в «Динамо» Киев состоялся за 2,6 млн евро плюс 300 тысяч евро в виде бонусов. Нападающий будет получать годовую зарплату в 520 тысяч евро в «Динамо» Киев.

Владислав Бленуце 37 матчей провёл за Университатя Клуж в сезоне 2024/25, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Трансферная стоимость Владислава Бленуце по версии Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.

ВИДЕО. Пресс-конференция Луческу перед товарищеской игрой Румынии против Канады

По теме:
Левандовски получил суперпредложение по продолжению карьеры. Дал ответ
Максим ШУМИЛО: «Не зацикливаюсь на личной статистике»
Стало известно, сколько будет зарабатывать в Динамо любитель русского мира
Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Румынии по футболу Крайова трансферы УПЛ Владислав Бленуце Мирча Луческу сборная Румынии по футболу товарищеские матчи
Николай Степанов Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 04 сентября 2025, 08:45 0
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04 сентября 2025, 15:59 27
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала

Владислав гордится, что будет играть за большой клуб

ОФИЦИАЛЬНО. Вердер разорвал контракт с украинским футболистом
Футбол | 04.09.2025, 18:03
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер разорвал контракт с украинским футболистом
ОФИЦИАЛЬНО. Вердер разорвал контракт с украинским футболистом
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Бокс | 04.09.2025, 00:10
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Футбол | 04.09.2025, 07:08
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Шо оно мелит!?
Ответить
0
SHN
Когда он выигрывал ЧУ и КУ,то все радовались,забыв про Зенит
Ответить
0
Falko
Мірча Міхайловіч, "когда ви говорітє, такоє впєчатлєніє, что ви брєдітє".
Ответить
0
_ Moore
Мудеску він і є мудеску, ворог клубу Динамо.
Ответить
0
vitaha33
2,6 лями за цього гравця, який аж 12 голів забив у 37 матчах в Румунії, ще і сепарного? Викинули на вітер бабки
Ответить
0
DaVinci
Ой старий... Це ж не кротам ти підганяв цього гравця... Це б там він був серед своїх
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
Екатерина УСИК: «Гори ты просто в аду. Сочувствую»
03.09.2025, 00:02 4
Бокс
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 1
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
04.09.2025, 02:06 3
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Усик? Да этот боксер его просто раздавит на ринге»
03.09.2025, 05:52 1
Бокс
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
«Усик не хочет». У Паркера подтвердили нового соперника
03.09.2025, 00:59 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем