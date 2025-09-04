ЛУЧЕСКУ: «Я внес свой вклад в трансфер Бленуце в Динамо. Но агент...»
Главный тренер сборной Румынии раскритиковал агента молодого форварда
80-летний специалист Мирча Луческу, главный тренер сборной Румынии и бывший наставник «Динамо» Киев, рассказал о трансфере Владислава Бленуце в украинский клуб.
Луческу раскритиковал агента нападающего, заявив, что тот думал не об интересах Владислава Бленуце, а только о своих личных.
Мирча Луческу на пресс-конференции рассказал перед товарищеской игрой сборной Румынии против команды Канады рассказал:
«Я тоже приложил руку к переходу Бленуце. Этот игрок, который выступал в Дивизии А, а затем оказался в Крайове в третьем дивизионе – это кажется мне ненормальным. Хорошо, что… это было нелегко. Эти молодые ребята доверяются людям, которые думают только о себе.
Насколько я слышал, у него итальянский агент, который заботится лишь о своих интересах, а не о интересах футболиста. Он бы оставил его там, чтобы его взяли бесплатно. Важно, чтобы он начал играть. «Динамо» Киев продало нападающего (Ваната, – прим. ред.) за 10 млн евро в «Жирону».
Из чемпионата Украины можно уехать. Довбик должен был быть в киевском «Динамо», он тренировался со мной, а потом получил предложение от «Жироны» – 25 млн евро. Это важный чемпионат Украины. Украинские игроки приехали в румынский чемпионат – почему бы и не наоборот.
Деньги были сделаны с Разваном Рацем, с Чиприаном Марикой, с Марианом Алиуцэ и с теми, кто произвел впечатление на Ахметова. Все возможно. Важно только, чтобы он играл».
Трансфер Владислава Бленуце из клуба «Крайова» в «Динамо» Киев состоялся за 2,6 млн евро плюс 300 тысяч евро в виде бонусов. Нападающий будет получать годовую зарплату в 520 тысяч евро в «Динамо» Киев.
Владислав Бленуце 37 матчей провёл за Университатя Клуж в сезоне 2024/25, забил 12 голов и сделал 4 ассиста. Трансферная стоимость Владислава Бленуце по версии Transfermarkt составляет 1,8 млн евро.
ВИДЕО. Пресс-конференция Луческу перед товарищеской игрой Румынии против Канады
