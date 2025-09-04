ЧЕРНАТ: «Стиль игры Бленуце подходит Динамо, плюс он знает их язык»

Известный румынский экс-игрок Флорин Чернат уверен, что новичок Динамо Владислав Бленуце был очень тщательно отслежен киевским клубом перед тем, как был оформлен его трансфер к чемпионам Украины.

23-летний Владислав Бленуце подписал контракт на 5 лет с «Динамо» Киев. Спортивный директор клуба «Волунтари» Флорин Чернат, который провел 8 сезонов за «Динамо» Киев (2001–2009), прокомментировал переход Бленуце в свой бывший клуб:

«Честно говоря, меня удивил трансфер Бленуце в «Динамо» Киев, но это приятная неожиданность. Если он попал в эту команду, значит, он имеет очень много качеств как нападающий. Не каждый может перейти в «Динамо» Киев. Не смотрите, что Украина находится в состоянии войны, ведь отдел скаутинга «Динамо» работает очень строго независимо от проблем, которые есть сейчас в стране. Да, легко предложить кого-то «Динамо», но попасть туда так быстро – не получится, независимо от имени. Тех, кого предлагают, дальше проверяют максимально тщательно.

Считаю, что клуб Крайова получил достаточно хорошую сумму, учитывая нынешние условия в Украине, и это поможет клубу решить часть проблем. Мы были соперниками с Крайовой как в высшей лиге, так и в прошлом сезоне в Лиге 2. Стиль игры Бленуце подходит «Динамо» Киев, и он будет иметь преимущество, потому что знает их язык. Я понял, что «Динамо» продало нападающего Владислава Ваната в «Жирону», и Бленуце его заменит. «Динамо» играет чемпионат в Киеве, а в еврокубках – также в Польше.

Сейчас нельзя сравнивать мое поколение 15–16 лет назад с Ребровым и другими с нынешним составом «Динамо». Это разные поколения и разные периоды. Я и сейчас поддерживаю связь с некоторыми людьми там, и я уверен, что и Бленуце адаптируется в этой команде. Он начал хорошо играть за Крайову в первой лиге, но имел очень сильный сезон и в Университате Клуж».

Флорин Чернат в «Динамо» Киев провел 8 сезонов (2001–2009) и забил 31 гол в 180 поединках. Он провел 14 матчей за сборную Румынии, имеет 2 забитых гола.

Однако 4 сентября стало известно, что Бленуце в соцсетях постоянно репостил рашистских мудозвонов, что вызвало огромный скандал вокруг клуба.