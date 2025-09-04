Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, сколько Динамо отдало за румына, который репостил мудозвона
Украина. Премьер лига
04 сентября 2025, 16:09 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:12
1662
7

Стало известно, сколько Динамо отдало за румына, который репостил мудозвона

За трансфер Владислава Бленуце киевский клуб заплатил 2,5 млн евро

04 сентября 2025, 16:09 | Обновлено 04 сентября 2025, 17:12
1662
7
Стало известно, сколько Динамо отдало за румына, который репостил мудозвона
ФК Крайова. Владислав Бленуце

Днями киевское «Динамо» объявило о трансфере 23-летнего румынского форварда Владислава Бленуце.

Нападающий с молдовскими корнями перешел в столицу Украины из клуба «Крайова».

По информации Prosport.ro, сумма сделки составила 2,5 млн евро, а также 20% от суммы возможной будущей продажи.

В то же время веб-портал Transfermarkt оценивает трансфер даже дороже – в 2,67 млн евро.

В Киеве Бленуце подписал контракт с зарплатой 30 тысяч евро в месяц в течение первого года выступлений. Отдельное внимание привлекает пункт об отступных: в договоре румына прописана клаусула в фантастические 50 млн евро.

Этот трансфер стал самым дорогим приобретением «Динамо» в летнее межсезонье. Для сравнения: защитник Алиу Тиаре, который перешел из «Гавра», обошелся клубу примерно в 1 млн евро, защитник Василий Буртник из тернопольской «Нивы» – совсем немного, а вингер Шолу Огундану, приглашенный из «Фламенго», стоил 344 тысячи евро.

Однако 4 сентября стало известно, что Бленуце в соцсетях постоянно репостил рашистских мудозвонов, что вызвало огромный скандал вокруг клуба.

Трансферная история Владислава Бленуце (Transfermarkt)

По теме:
Кризис-менеджмент Динамо. Клуб обещает интервью скандального новичка
Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
ЧЕРНАТ: «Стиль игры Бленуце подходит Динамо, плюс он знает их язык»
Динамо Киев Игорь Суркис чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Бленуце трансферы трансферы УПЛ Крайова чемпионат Румынии по футболу Владимир Соловьев (пропагандон) финансы
Николай Степанов Источник: Prosport.ro
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 33
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Футбол | 04 сентября 2025, 16:27 2
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027

Поединок состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по Киеву

Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Футбол | 04.09.2025, 07:03
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04.09.2025, 15:43
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 04.09.2025, 16:51
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Украина – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
🤮🤮🤮 яке дирнама, такі і трансфери 🤮🤮🤮
Ответить
+1
predominator
Автор статьи, что дальше? Мат в заголовках, про спорт все меньше на этом ресурсе. Спирт.юа пробивает дно, печально. Раньше тур работали профессиональные (теперь корень "професси" можно убрать из этого слова) журналисты...
Ответить
0
SHN
А Сафонова добавили в список вызванных в сборную
https://www.psg.fr/content/le-programme-de-la-semaine-internationale-septem
bre-paris-saint-germain-selections-20252026
Ответить
0
_ Moore
Після заяви Бленуці стосовно підтримки України та ЗСУ  йому залишилось лише з першої получки чи підйомних задонати
для потреб ЗСУ хоча би тисячу євриків в гривнях, приміром через ГО
"Справа Громад" через картку Привату 5169 3305 3948 0845; або ч/з інші банки 5375 4112 1895 1692; або моно https://send.monobank.ua/jar/5QZhma2F8k або  USDT (TRC20) THXQSYA2s1bKRBgqQaPjgHqW77834GmuDX
Ответить
-1
Khafre
бідний Гріша суркіс, місяцями не доїдав, на марштрутці їздив, склотару здавав, копив ці 2,5 млн на нового футболіста, і це все не заради себе, а азради Динамо, заради нас його болільників. Слава Григорію, з ДН Гріша
Ответить
-1
_ Moore
Пора опублікувати офіційну заяву клубу з приводу цього трансферу та соцмереж грака: https://fcdynamo.com/news/oficijna-zayava-fk-dinamo-kiyiv-3
Ответить
-1
Saltovka
Кремлёвский ублюдок суркис уже открыто показывает что он работает на кремль. Скоро в команду валерий карпин приедет. Бегите киевские гниды встречайте болотного на вокзал!
Ответить
-2
Популярные новости
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 13
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 4
Бокс
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем