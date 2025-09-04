Стало известно, сколько Динамо отдало за румына, который репостил мудозвона

Днями киевское «Динамо» объявило о трансфере 23-летнего румынского форварда Владислава Бленуце.

Нападающий с молдовскими корнями перешел в столицу Украины из клуба «Крайова».

По информации Prosport.ro, сумма сделки составила 2,5 млн евро, а также 20% от суммы возможной будущей продажи.

В то же время веб-портал Transfermarkt оценивает трансфер даже дороже – в 2,67 млн евро.

В Киеве Бленуце подписал контракт с зарплатой 30 тысяч евро в месяц в течение первого года выступлений. Отдельное внимание привлекает пункт об отступных: в договоре румына прописана клаусула в фантастические 50 млн евро.

Этот трансфер стал самым дорогим приобретением «Динамо» в летнее межсезонье. Для сравнения: защитник Алиу Тиаре, который перешел из «Гавра», обошелся клубу примерно в 1 млн евро, защитник Василий Буртник из тернопольской «Нивы» – совсем немного, а вингер Шолу Огундану, приглашенный из «Фламенго», стоил 344 тысячи евро.

Однако 4 сентября стало известно, что Бленуце в соцсетях постоянно репостил рашистских мудозвонов, что вызвало огромный скандал вокруг клуба.

Трансферная история Владислава Бленуце (Transfermarkt)