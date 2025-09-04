Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча
Вторая лига
Ужгород
03.09.2025 15:00 – FT 0 : 1
Нива-2 Тернополь
Украина. Вторая лига
Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча

Победным стал гол Дмитрия Макарова

ФК Ужгород

В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. ФК «Ужгород» на своем поле принимал «Самбор-Ниву-2».

Перед началом тура команды разделяло одно очко. И победа в поединке была отличным шансом оторваться от конкурента.

«Самбор-Нива-2» этой возможностью воспользовалась. Команда одержала победу благодаря голу Дмитрия Макарова на 74-й минуте.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1

Гол: Макаров, 74

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Макаров (Нива-2 Тернополь).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
