Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. ФК «Ужгород» на своем поле принимал «Самбор-Ниву-2».
Перед началом тура команды разделяло одно очко. И победа в поединке была отличным шансом оторваться от конкурента.
«Самбор-Нива-2» этой возможностью воспользовалась. Команда одержала победу благодаря голу Дмитрия Макарова на 74-й минуте.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1
Гол: Макаров, 74
