Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча

В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. ФК «Ужгород» на своем поле принимал «Самбор-Ниву-2».

Перед началом тура команды разделяло одно очко. И победа в поединке была отличным шансом оторваться от конкурента.

«Самбор-Нива-2» этой возможностью воспользовалась. Команда одержала победу благодаря голу Дмитрия Макарова на 74-й минуте.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1

Гол: Макаров, 74

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча