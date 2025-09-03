Хет-трик в день рождения. Вторая лига: 6-й тур и таблица. Кто в лидерах?

3 сентября состоялись матчи 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В этот игровой день прошло 10 поединков.

Винницкая Нива одержала победу над Буковиной-2 (4:1) благодаря хет-трику Владислава Погорилого, который в этот день сделал себе подарок и отпраздновал свое 22-летие.

После 6 туров лидируют: Лесное (14 очков) в первой группе, Ребел (15 пунктов) во второй группе.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября 2025

Реал Фарма Одесса – Вильхивцы – 3:5

Голы: Марченко, 20, Фабер, 47 (пен) – Цуркан, 19, Щербак, 40 (автогол), Боцкив, 45+1, Шостак, 50, Глагола, 90

Черноморец-2 Одесса – Диназ Вышгород – 2:1

Голы: Кратов, 53, Скараев, 90+5 – Ворона, 76

Тростянец – Колос-2 Ковалевка – 2:1

Голы: Хуссин, 8, Замуренко, 66 – Казаков, 76

Скала 1911 Стрый – Лесное – 1:2

Голы: Николышин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90

Полесье-2 Житомир – Куликов-Билка – 0:0

Буковина-2 Черновцы – Нива Винница – 1:4

Голы: Гамолов, 46 – Погорилый, 9, 30, 59, Петрик, 89

Горняк-Спорт – Локомотив Киев – 0:2

Голы: Сахненко, 22, Головатенко, 55

Пенуэл Кривой Рог – Александрия-2 – 1:1

Голы: Матко, 58 – Базаев, 90+5

Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1

Гол: Макаров, 74

Ребел Киев – Левый Берег-2 Киев – 1:0

Гол: Дебелко, 40

Турнирная таблица

