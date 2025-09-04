Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0. Нули в Житомире. Видеообзор матча
Вторая лига
Полесье-2
03.09.2025 13:00 – FT 0 : 0
Куликов-Белка
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 14:17 | Обновлено 04 сентября 2025, 14:35
Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0. Нули в Житомире. Видеообзор матча

Команды так и не смогли забить

Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0. Нули в Житомире. Видеообзор матча
ФК Куликов-Белка

В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Полесье-2» на своем поле принимало ФК «Куликов-Белка».

Перед стартом шестого тура «Полесье-2» занимало в турнирной таблице второе место. «Куликов-Белка» располагался на шестой позиции.

Поединок прошел в острой и напряженной борьбе. Однако забить не удалось ни одной из команд.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка – 0:0

Видеообзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Полесье-2 Житомир Куликов-Белка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
