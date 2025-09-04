03.09.2025 13:00 – FT 0 : 0
Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0. Нули в Житомире. Видеообзор матча
Команды так и не смогли забить
В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Полесье-2» на своем поле принимало ФК «Куликов-Белка».
Перед стартом шестого тура «Полесье-2» занимало в турнирной таблице второе место. «Куликов-Белка» располагался на шестой позиции.
Поединок прошел в острой и напряженной борьбе. Однако забить не удалось ни одной из команд.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка – 0:0
Видеообзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
