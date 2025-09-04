Полесье-2 – Куликов-Белка – 0:0. Нули в Житомире. Видеообзор матча

В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Полесье-2» на своем поле принимало ФК «Куликов-Белка».

Перед стартом шестого тура «Полесье-2» занимало в турнирной таблице второе место. «Куликов-Белка» располагался на шестой позиции.

Поединок прошел в острой и напряженной борьбе. Однако забить не удалось ни одной из команд.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка – 0:0

