Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Второй лиги
3 сентября проходят матчи 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября 2025
- 10:00. Реал Фарма Одесса – Вильхивцы
- 11:30. Черноморец-2 Одесса – Диназ Вышгород
- 12:00. Тростянец – Колос-2 Ковалевка
- 12:30. Скала 1911 Стрый – Лесное
- 13:00. Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка
- 13:30. Буковина-2 Черновцы – Нива Винница
- 14:00. Горняк-Спорт – Локомотив Киев
- 14:30. Пенуэл Кривой Рог – Александрия-2
- 15:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь
- 16:30. Ребел Киев – Левый Берег-2 Киев
Турнирная таблица
