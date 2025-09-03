Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Полесье-2
03.09.2025 13:00 - : -
Куликов-Белка
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября видеотрансляции матчей 6-го тура Второй лиги

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Скала 1911

3 сентября проходят матчи 6-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября 2025

  • 10:00. Реал Фарма Одесса – Вильхивцы
  • 11:30. Черноморец-2 Одесса – Диназ Вышгород
  • 12:00. Тростянец – Колос-2 Ковалевка
  • 12:30. Скала 1911 Стрый – Лесное
  • 13:00. Полесье-2 Житомир – Куликов-Белка
  • 13:30. Буковина-2 Черновцы – Нива Винница
  • 14:00. Горняк-Спорт – Локомотив Киев
  • 14:30. Пенуэл Кривой Рог – Александрия-2
  • 15:00. Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь
  • 16:30. Ребел Киев – Левый Берег-2 Киев

Турнирная таблица

