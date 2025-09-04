Пенуэл – Александрия-2 – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов

В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. «Пенуэл» на своем поле принимал «Александрию-2».

«Пенуэл» проводит дебютный сезон во Второй лиге. В матчах чемпионата команда пока не побеждала.

Близок победе «Пенуэл» в матче с одним из лидеров группы Б Второй лиги. От поражения «Александрия-2» спаслась в компенсированное время.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Пенуэл Кривой Рог – Александрия-2 – 1:1

Голы: Матко, 58 – Базаев, 90+3

