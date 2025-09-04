Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пенуэл – Александрия-2 – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов
Вторая лига
Пенуэл
03.09.2025 14:30 – FT 1 : 1
Александрия-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 15:56 |
79
0

Пенуэл – Александрия-2 – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов

«Александрия-2» забила на 90+3-й минуте

04 сентября 2025, 15:56 |
79
0
Пенуэл – Александрия-2 – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов
ФК Пенуэл

В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. «Пенуэл» на своем поле принимал «Александрию-2».

«Пенуэл» проводит дебютный сезон во Второй лиге. В матчах чемпионата команда пока не побеждала.

Близок победе «Пенуэл» в матче с одним из лидеров группы Б Второй лиги. От поражения «Александрия-2» спаслась в компенсированное время.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Пенуэл Кривой Рог – Александрия-2 – 1:1

Голы: Матко, 58 – Базаев, 90+3

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Базаев (Александрия-2).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Матко (Пенуэл).
По теме:
Ребел – Левый Берег-2 – 1:0. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
ЧЕРНАТ: «Стиль игры Бленуце подходит Динамо, плюс он знает их язык»
Ужгород – Самбор-Нива-2 Тернополь – 0:1. Видео гола и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Пенуэл Кривой Рог Александрия-2
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 04 сентября 2025, 16:31 0
Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Нидерланды – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 4 сентября в 21:45 по Киеву

Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Футбол | 03 сентября 2025, 18:11 33
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»

Чеферин откровенно рассказал о ситуации с баном российских команд

Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Бокс | 04.09.2025, 00:40
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Футбол | 04.09.2025, 02:06
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Буткевич определился с будущим Ротаня после неудач Полесья в УПЛ
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04.09.2025, 15:59
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
Усик потеряет титул. Определены боксеры, которые сразятся за пояс украинца
03.09.2025, 03:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
ОФИЦИАЛЬНО. Украинку дисквалифицировали на один год из-за допинга
03.09.2025, 15:45 4
MMA
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
Никола ОЛИСЛАГЕРС: «Это все Магучих. Ярослава сломала барьер в спорте»
03.09.2025, 01:45
Другие виды
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 1
Футбол
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
Усик получил за бой с Дюбуа гораздо больше, чем ожидалось. Сумма впечатляет
03.09.2025, 04:22 6
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 13
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
03.09.2025, 02:45 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем