Пенуэл – Александрия-2 – 1:1. Спаслись в конце матча. Видео голов
«Александрия-2» забила на 90+3-й минуте
В среду, 3 сентября, во Второй лиге прошли матчи шестого тура. «Пенуэл» на своем поле принимал «Александрию-2».
«Пенуэл» проводит дебютный сезон во Второй лиге. В матчах чемпионата команда пока не побеждала.
Близок победе «Пенуэл» в матче с одним из лидеров группы Б Второй лиги. От поражения «Александрия-2» спаслась в компенсированное время.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Пенуэл Кривой Рог – Александрия-2 – 1:1
Голы: Матко, 58 – Базаев, 90+3
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
