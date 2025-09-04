Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов
Вторая лига
Горняк-Спорт
03.09.2025 14:00 – FT 0 : 2
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 15:14 |
30
0

Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов

«Локомотив» прервал серию матчей без побед

04 сентября 2025, 15:14 |
30
0
Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов
ФК Горняк-Спорт

В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле уступил киевскому «Локомотиву».

«Локомотив» проиграл два предыдущих поединка. В матче против ФК «Горняк-Спорт» киевскому клубу удалось прервать серию неудач.

Гости открыли счет на 22-й минуте поединка. Автором гола стал Алексей Сахненко.

В начале второго тайма Андрей Головатенко увеличил преимущество «Локомотива». Больше голов в матче не было.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Горняк-Спорт – Локомотив Киев – 0:2

Голы: Сахненко, 22, Головатенко, 50

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Головатенко (Локомотив Киев).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сахненко (Локомотив Киев).
Лидер Кривбасса тренируется по индивидуальной программе
Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Три из Кривбасса, ноль – Шахтера. Названы претенденты на игрока августа УПЛ
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Горняк-Спорт Локомотив Киев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
