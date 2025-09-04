Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов

В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле уступил киевскому «Локомотиву».

«Локомотив» проиграл два предыдущих поединка. В матче против ФК «Горняк-Спорт» киевскому клубу удалось прервать серию неудач.

Гости открыли счет на 22-й минуте поединка. Автором гола стал Алексей Сахненко.

В начале второго тайма Андрей Головатенко увеличил преимущество «Локомотива». Больше голов в матче не было.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Горняк-Спорт – Локомотив Киев – 0:2

Голы: Сахненко, 22, Головатенко, 50

