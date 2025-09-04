Горняк-Спорт – Локомотив – 0:2. По мячу в каждом тайме. Видео голов
«Локомотив» прервал серию матчей без побед
В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Горняк-Спорт» на своем поле уступил киевскому «Локомотиву».
«Локомотив» проиграл два предыдущих поединка. В матче против ФК «Горняк-Спорт» киевскому клубу удалось прервать серию неудач.
Гости открыли счет на 22-й минуте поединка. Автором гола стал Алексей Сахненко.
В начале второго тайма Андрей Головатенко увеличил преимущество «Локомотива». Больше голов в матче не было.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Горняк-Спорт – Локомотив Киев – 0:2
Голы: Сахненко, 22, Головатенко, 50
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
