  Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Вторая лига
Буковина-2
03.09.2025 13:30 – FT 1 : 4
Нива Винница
Украина. Вторая лига
04 сентября 2025, 14:47
Хет-трик на счету Владислава Погорелого

Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
ФК Буковина

В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Буковина-2» на своем поле проиграла винницкой «Ниве».

В предыдущих матчах «Нива» не выигрывала. И вот команде удалось одержать первую победу, да еще и с крупным счетом.

Главным героем матча для «Нивы» стал Владислав Погорелый. Футболист сделал себе подарок и на 22-летие, оформив хет-трик.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Буковина-2 Черновцы – Нива Винница – 1:4

Голы: Гамолов, 46 – Погорелый, 9, 30, 59, Петрик, 89

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Артём Петрик (Нива Винница).
61’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Нива Винница).
46’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Евгений Мороз (Нива Винница).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Нива Винница).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Нива Винница).
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Буковина-2 Черновцы Нива Винница Владислав Погорелый
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
