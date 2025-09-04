Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор

В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Буковина-2» на своем поле проиграла винницкой «Ниве».

В предыдущих матчах «Нива» не выигрывала. И вот команде удалось одержать первую победу, да еще и с крупным счетом.

Главным героем матча для «Нивы» стал Владислав Погорелый. Футболист сделал себе подарок и на 22-летие, оформив хет-трик.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Буковина-2 Черновцы – Нива Винница – 1:4

Голы: Гамолов, 46 – Погорелый, 9, 30, 59, Петрик, 89

