Буковина-2 – Нива Винница – 1:4. Неожиданный разгром. Видео голов и обзор
Хет-трик на счету Владислава Погорелого
В среду, 3 сентября, во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Буковина-2» на своем поле проиграла винницкой «Ниве».
В предыдущих матчах «Нива» не выигрывала. И вот команде удалось одержать первую победу, да еще и с крупным счетом.
Главным героем матча для «Нивы» стал Владислав Погорелый. Футболист сделал себе подарок и на 22-летие, оформив хет-трик.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Буковина-2 Черновцы – Нива Винница – 1:4
Голы: Гамолов, 46 – Погорелый, 9, 30, 59, Петрик, 89
