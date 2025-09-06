Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я вмешался, чтобы Динамо его подписало»
Тренер рекомендовал киевлянам Яниса Хаджи
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рекомендовал этим летом киевскому «Динамо» подписать футболиста Яниса Хаджи.
«Недавно я разговаривал с Янисом. Хорошо, что он нашел команду. Я вмешивался в его трансфер в «Динамо» Киев. Но то, что он сделал выбор – прекрасно», – сказал Мирча Луческу.
Летом Янис Хаджи перешел в турецкий клуб «Аланьяспор».
Ранее 80-летний специалист Мирча Луческу, главный тренер сборной Румынии и бывший наставник «Динамо» Киев, рассказал о трансфере Владислава Бленуце в украинский клуб.
