  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я вмешался, чтобы Динамо его подписало»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 01:37 |
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я вмешался, чтобы Динамо его подписало»

Тренер рекомендовал киевлянам Яниса Хаджи

ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рекомендовал этим летом киевскому «Динамо» подписать футболиста Яниса Хаджи.

«Недавно я разговаривал с Янисом. Хорошо, что он нашел команду. Я вмешивался в его трансфер в «Динамо» Киев. Но то, что он сделал выбор – прекрасно», – сказал Мирча Луческу.

Летом Янис Хаджи перешел в турецкий клуб «Аланьяспор».

Ранее 80-летний специалист Мирча Луческу, главный тренер сборной Румынии и бывший наставник «Динамо» Киев, рассказал о трансфере Владислава Бленуце в украинский клуб.

Янис Хаджи Мирча Луческу Аланьяспор Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Gazeta Sporturilor
