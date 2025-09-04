Скала 1911 – Лесное – 1:2. Результативный конец матча. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Скала 1911» на своем поле уступила лидеру группы.

ФК «Лесное» открыл счет на 5-й минуте поединка. Автором гола стал Назар Волошин.

«Скала 1911» старалась уйти от поражения. Но на 90-й минуте пропустила второй мяч.

И все же хозяевам удалось забить. На 90+5-й минуте отличился Роман Николышин.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Скала 1911 Стрый – Лесное – 1:2

Голы: Николышин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90

