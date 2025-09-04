03.09.2025 12:30 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига04 сентября 2025, 13:46 |
Скала 1911 – Лесное – 1:2. Результативный конец матча. Видео голов и обзор
ФК «Лесное» выиграл третий матч подряд
Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Скала 1911» на своем поле уступила лидеру группы.
ФК «Лесное» открыл счет на 5-й минуте поединка. Автором гола стал Назар Волошин.
«Скала 1911» старалась уйти от поражения. Но на 90-й минуте пропустила второй мяч.
И все же хозяевам удалось забить. На 90+5-й минуте отличился Роман Николышин.
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Скала 1911 Стрый – Лесное – 1:2
Голы: Николышин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Роман Николишин (Скала 1911).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Лесное).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
