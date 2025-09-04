Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Вторая лига
Скала 1911
03.09.2025 12:30 – FT 1 : 2
Лесное
Украина. Вторая лига
Скала 1911 – Лесное – 1:2. Результативный конец матча. Видео голов и обзор

ФК «Лесное» выиграл третий матч подряд

ФК Скала 1911

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Скала 1911» на своем поле уступила лидеру группы.

ФК «Лесное» открыл счет на 5-й минуте поединка. Автором гола стал Назар Волошин.

«Скала 1911» старалась уйти от поражения. Но на 90-й минуте пропустила второй мяч.

И все же хозяевам удалось забить. На 90+5-й минуте отличился Роман Николышин.

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Скала 1911 Стрый – Лесное – 1:2

Голы: Николышин, 90+5 – Волошин, 5, Коваленко, 90

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Роман Николишин (Скала 1911).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Лесное).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
