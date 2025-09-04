Черноморец-2 – Диназ – 2:1. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
Одесситы вырвали победу в конце поединка
Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Черноморец-2» на последних минутах вырвал победу в матче с «Диназом».
«Черноморец-2» вышел вперед в начале второго тайма. Счет в матче на 53-й минуте открыл Магомед Кратов.
«Диназ» отыгрался на 76-й минуте. Однако гол Алексея Скараева в компенсированное время принес победу «Черноморцу-2».
Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября
Черноморец-2 Одесса – Диназ Вышгород – 2:1
Голы: Кратов, 53, Скараев, 90+5 – Ворона, 76
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
