Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черноморец-2 – Диназ – 2:1. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча
04 сентября 2025, 12:38
Черноморец-2 – Диназ – 2:1. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча

Одесситы вырвали победу в конце поединка

ФК Черноморец

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Черноморец-2» на последних минутах вырвал победу в матче с «Диназом».

«Черноморец-2» вышел вперед в начале второго тайма. Счет в матче на 53-й минуте открыл Магомед Кратов.

«Диназ» отыгрался на 76-й минуте. Однако гол Алексея Скараева в компенсированное время принес победу «Черноморцу-2».

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Черноморец-2 Одесса – Диназ Вышгород – 2:1

Голы: Кратов, 53, Скараев, 90+5 – Ворона, 76

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Скараев (Черноморец-2).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Ворона (Диназ).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Магомед Кратов (Черноморец-2).
