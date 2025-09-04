Черноморец-2 – Диназ – 2:1. Забили на 90+5-й. Видео голов и обзор матча

Во Второй лиге состоялись матчи шестого тура. «Черноморец-2» на последних минутах вырвал победу в матче с «Диназом».

«Черноморец-2» вышел вперед в начале второго тайма. Счет в матче на 53-й минуте открыл Магомед Кратов.

«Диназ» отыгрался на 76-й минуте. Однако гол Алексея Скараева в компенсированное время принес победу «Черноморцу-2».

Вторая лига. 6-й тур, 3 сентября

Черноморец-2 Одесса – Диназ Вышгород – 2:1

Голы: Кратов, 53, Скараев, 90+5 – Ворона, 76

