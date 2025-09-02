Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира
Эмилиано Мартинес останется в «Астон Вилле»
Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес предстоящий сезон проведет в английском клубе. об этом сообщает Фабрицо Романо.
По информации источника, 33-летним футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед». Гранд вел переговоры по трансферу, но так и не сделал официального предложения. Переход в чемпионат Турции Эмилиано не привлекает.
По итогам 2024 года Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В прошедшем сезоне аргентинец провел 53 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.
Ранее сообщалось о том, что лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера.
🚨🟣🔵 Aston Villa are happy to continue with Emi Martínez this season as NO exit is expected after Man United deal off.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025
Martínez not keen on Turkish league move and prepared to stay at Villa.
Man United opened talks but never sent an official bid. pic.twitter.com/jbtvL7FRGI
