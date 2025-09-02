Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира

Эмилиано Мартинес останется в «Астон Вилле»

Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес предстоящий сезон проведет в английском клубе. об этом сообщает Фабрицо Романо.

По информации источника, 33-летним футболистом интересовался «Манчестер Юнайтед». Гранд вел переговоры по трансферу, но так и не сделал официального предложения. Переход в чемпионат Турции Эмилиано не привлекает.

По итогам 2024 года Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В прошедшем сезоне аргентинец провел 53 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.

Ранее сообщалось о том, что лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера.

Эмилиано Мартинес Фабрицио Романо Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед чемпионат Турции по футболу
Даниил Кирияка
