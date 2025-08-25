Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
Англия
25 августа 2025, 23:59 |
765
0

Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера

Унаи Эмери не хочет, чтобы Эмилиано Мартинес покинул «Астон Виллу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не покинет клуб этим летом. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, трансфер 33-летнего футболист заблокировал главный тренер команды Унаи Эмери. Он хочет сохранить аргентинца в команде. Эмилиано привлекает внимание «Манчестер Юнайтед».

По итогам 2024 года Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В текущем сезоне аргентинец провел 53 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» попытается взять в аренду игрока «Челси».

По теме:
Бавария достигла соглашения с форвардом гранда АПЛ
Для Ильи это была проблема. Забарный отказался от перехода в ПСЖ зимой
Трансфер украинца из Динамо в Англию – сорвался. Суркиса не устроила сумма
Эмилиано Мартинес Унаи Эмери Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net




