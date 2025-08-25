Англия25 августа 2025, 23:59 |
765
0
Лучший вратарь мира не сменит клуб из-за решения тренера
Унаи Эмери не хочет, чтобы Эмилиано Мартинес покинул «Астон Виллу»
25 августа 2025, 23:59 |
765
0
Аргентинский голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес не покинет клуб этим летом. Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, трансфер 33-летнего футболист заблокировал главный тренер команды Унаи Эмери. Он хочет сохранить аргентинца в команде. Эмилиано привлекает внимание «Манчестер Юнайтед».
По итогам 2024 года Эмилиано Мартинес получил приз Льва Яшина. В текущем сезоне аргентинец провел 53 матча, из которых 16 – сухие, пропустил 61 гол.
Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» попытается взять в аренду игрока «Челси».
