Эмери его тренировал. Астон Вилла попытается взять в аренду игрока Челси

24-летний сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон может перейти в «Астон Виллу».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Джексон является главной трансферной целью для Унаи Эмери, ранее работавшего с нападающим в «Вильяреале».

Челси готов отпустить игрока в аренду с последующей опцией выкупа.

Джексон присоединился к лондонскому клубу в 2023 году. В прошлом сезоне он провел 37 матчей и забил 13 мячей.

По данным портала Transfermarkt, Николас Джексон оценивается в 50 миллионов евро.