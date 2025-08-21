Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
21 августа 2025, 23:11 | Обновлено 21 августа 2025, 23:12
Эмери его тренировал. Астон Вилла попытается взять в аренду игрока Челси

Николас Джексон может перейти на правах аренды

ФК Челси

24-летний сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон может перейти в «Астон Виллу».

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Джексон является главной трансферной целью для Унаи Эмери, ранее работавшего с нападающим в «Вильяреале».

Челси готов отпустить игрока в аренду с последующей опцией выкупа.

Джексон присоединился к лондонскому клубу в 2023 году. В прошлом сезоне он провел 37 матчей и забил 13 мячей.

По данным портала Transfermarkt, Николас Джексон оценивается в 50 миллионов евро.

Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
