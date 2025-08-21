Эмери его тренировал. Астон Вилла попытается взять в аренду игрока Челси
Николас Джексон может перейти на правах аренды
24-летний сенегальский форвард «Челси» Николас Джексон может перейти в «Астон Виллу».
Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Джексон является главной трансферной целью для Унаи Эмери, ранее работавшего с нападающим в «Вильяреале».
Челси готов отпустить игрока в аренду с последующей опцией выкупа.
Джексон присоединился к лондонскому клубу в 2023 году. В прошлом сезоне он провел 37 матчей и забил 13 мячей.
По данным портала Transfermarkt, Николас Джексон оценивается в 50 миллионов евро.
🚨🟣🔵 Aston Villa are pushing for Nico Jackson as top target wanted by Unai Emery.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2025
Emery was Jackson’s coach at Villarreal and relationship is excellent, with talks ongoing over formula/structure of the deal.#AVFC also aware of competitions with several top clubs keen. pic.twitter.com/PfDnuXI8ct
