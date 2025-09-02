ВИДЕО. Как играет защитник с ростом 197 см, который перейдет в Динамо Киев
Украинский клуб ведет переговоры с сенегальским футболистом Алиу Тиаре
Киевское «Динамо» планирует укрепить линию обороны и подписать защитника, который выступает в чемпионате Франции. «Бело-синие» заинтересованы в трансфере сенегальского защитника Алиу Тиаре.
По информации источника, чемпионы Украины согласовали условия личного контракта с сенегальским футболистом, который покинет французский «Гавр».
Тиаре начинал свою карьеру в составе малоизвестного сенегальского клуба «Диамбарс», который покинул в 2023 году и перебрался в «Гавр». После проведенного сезона в составе второй команды, Алиу отправился в аренду в «Нанси» – именно в этой команде он и провел последний сезон.
В активе защитника – 30 матчей в чемпионате и Кубке Франции, две результативные передачи. Имеет внушительный рост (197 см), отлично видит поле и неплохо играет как правой, так и левой ногой. Успешно выполняет длинные передачи.
Предлагаем вашему вниманию нарезку действий Тиаре, с которым ведет переговоры «Динамо».
