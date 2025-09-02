Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Киевское Динамо подпишет защитника, который выступает в чемпионате Франции
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 10:33 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:56
2221
4

Киевское Динамо подпишет защитника, который выступает в чемпионате Франции

Чемпионы Украины заинтересованы в услугах футболиста «Гавра» Алиу Тиаре

02 сентября 2025, 10:33 | Обновлено 02 сентября 2025, 10:56
2221
4
Киевское Динамо подпишет защитника, который выступает в чемпионате Франции
ФК Гавр. Алиу Тиаре

Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для главного тренера Александра Шовковского.

Накануне в Украину приехал вингер бразильского «Фламенго» Шола Огундана, который подписал контракт с «бело-синими» на четыре года. После этого трансфера киевский клуб сосредоточил свои усилия на поиске игрока в центр обороны.

По информации источника, новым игроком «Динамо» станет 21-летний Алиу Тиаре, который выступает в чемпионате Франции. Контракт сенегальского футболиста принадлежит «Гавру», однако в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Нанси».

Алиу провел 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Сенегалец имеет внушительную антропометрию (рост 197 см), имеет приличную скорость и продвигает мяч на высоком уровне. Тиаре – левша, однако неплохо выполняет дальние передачи обеими ногами.

Контракт сенегальца с «Гавром» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 800 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Он вернулся. Жирона выкупила контракт игрока Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Манчестер Сити продолжит карьеру в турецком клубе
ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Миколенко. Эвертон арендовал игрока из Бундеслиги
Динамо Киев Гавр трансферы трансферы УПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Футбол | 02 сентября 2025, 08:36 26
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже
Парадокс: уход Кевина ослабил Шахтер, но если б он остался, было бы хуже

Реакция Алексея Сливченко на отъезд мастеровитого вингера в «Фулхэм»

«Десятка» для Компани и проданная душа Слота. Радостные моменты выходных
Футбол | 02 сентября 2025, 10:17 0
«Десятка» для Компани и проданная душа Слота. Радостные моменты выходных
«Десятка» для Компани и проданная душа Слота. Радостные моменты выходных

События уик-энда, на которые можно и нужно отреагировать как минимум улыбкой

Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Футбол | 01.09.2025, 12:54
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
Суркис предложил Шовковскому кандидатуру нового тренера для Динамо
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
Футбол | 01.09.2025, 17:53
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Чому не робити трансфери до важливих відбіркових єврокубків, а не після ?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Это ж надо было вылететь из лч, вылететь из ле и скатиться до лк чтобы наконец-то заняться усилением команды.
Правда все кандидатуры на усиления какие-то стремные
Ответить
+1
Alexander Киев
когути дирнами, ФК ОПЗЖ Суркіса все ще 100% білі ?  банер вже зробили новий?
Ответить
-4
Популярные новости
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 43
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 18
Футбол
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
Разгром за 55 минут: определена первая четвертьфиналистка US Open 2025
31.08.2025, 19:44
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 23
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем