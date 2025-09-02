Киевское Динамо подпишет защитника, который выступает в чемпионате Франции

Киевское «Динамо» продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления для главного тренера Александра Шовковского.

Накануне в Украину приехал вингер бразильского «Фламенго» Шола Огундана, который подписал контракт с «бело-синими» на четыре года. После этого трансфера киевский клуб сосредоточил свои усилия на поиске игрока в центр обороны.

По информации источника, новым игроком «Динамо» станет 21-летний Алиу Тиаре, который выступает в чемпионате Франции. Контракт сенегальского футболиста принадлежит «Гавру», однако в прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Нанси».

Алиу провел 30 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Сенегалец имеет внушительную антропометрию (рост 197 см), имеет приличную скорость и продвигает мяч на высоком уровне. Тиаре – левша, однако неплохо выполняет дальние передачи обеими ногами.

Контракт сенегальца с «Гавром» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 800 тысяч евро.