Универсальный нападающий. Владислав Кабаев празднует 30-летие

1 сентября свой день рождения празднует украинский нападающий киевского «Динамо» Владислав Кабаев.

На профессиональном уровне за первую команду «Черноморца» Кабаев дебютировал 7 августа 2014 года в игре Лиги Европы против хорватского «Сплита». 23 августа украинец провел первый поединок в УПЛ против киевского «Динамо».

В своей карьере Владислав был игроком трех клубов: «Черноморца», «Зари» и «Динамо». Больше всего матчей провел в составе киевлян – 110.

На международном уровне Кабаев дебютировал почти ровно год назад – 7 сентября 2024 года против сборной Албании (1:2). Всего за национальную команду Украины он провел три поединка.

В клубной карьере украинский нападающий сыграл 294 матча, забил 21 гол, отдал 28 результативных передач и завоевал один трофей – чемпионат Украины.