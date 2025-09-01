Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. От Харькова до Лиссабона. Георгий Судаков празднует 23-й день рождения
Сборная УКРАИНЫ
01 сентября 2025, 19:10 |
Украинский хавбек совсем недавно стал игроком «Бенфики»

ФК Бенфика. Георгий Судаков

1 сентября свой день рождения празднует украинский новичок лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков.

Украинский хавбек дебютировал за донецкий «Шахтер» на профессиональном уровне 21 октября 2020 года в матче Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Через три дня Судаков провел свой первый поединок в чемпионате Украины против «Ворсклы» (1:1).

До своего перехода в ряды «орлов» всю профессиональную карьеру Георгий провел в составе «горняков», за которых провел 148 матчей, забил 35 голов, отдал 26 результативных передач и завоевал 4 трофея: два чемпионата и два Кубка Украины.

На международном уровне за сборную Украины Судаков дебютировал 23 мая 2021 года в игре против Бахрейна (1:1). С тех пор он сыграл 29 поединков за национальную команду, отличившись 3 голами и 6 ассистами.

Георгий Судаков Шахтер Донецк Бенфика сборная Украины по футболу статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Анатолий Басов
Нехай Боженька допомогає 
