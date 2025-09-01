Унаи МЕЛЬГОСА: «Нам было непросто найти достаточно материала по Литве»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса дал интервью пресс-службе УАФ накануне отборочного матча Евро-2027 против Литвы (5 сентября):

– Какие основные критерии вы учитывали при формировании списка из 24 игроков на старт отбора Евро-2027?

– Критерии отбора игроков остались неизменными. Прежде всего, мы ориентируемся на футболистов, которые могут пройти с нами определенный путь и имеют потенциал для дальнейшего роста. В то же время учитываются их текущая ситуация в клубах и другие обстоятельства, в частности заинтересованность в том, чтобы проверить их в динамике работы сборной.

– Литва станет нашим первым соперником в отборочном цикле. Какой вы видите эту команду и что станет ключом к успеху в матче в Друскининкай?

– Нам было непросто найти достаточно материала по Литве, особенно учитывая переход игроков от U-19 к U-21. В любом случае это организованная команда, которая имеет определенный потенциал в атаке. Мы не должны недооценивать соперника. Вместе с тем наши задачи выходят за рамки конкретного результата. Многие исполнители дебютируют в молодежной сборной, и мы должны заложить основу для их адаптации, а также продолжать работать над индивидуальным прогрессом футболистов. Важно посмотреть, что команда сможет продемонстрировать в течение этого сбора, а не только в матче с Литвой.

– Насколько важно удачно начать отборочный турнир, и как это может повлиять на дальнейший ход соревнования?

– Удачный старт имеет большое значение. Это мы хорошо поняли после предыдущего Евро. Конечно, положительный результат в начале поможет нам в этом цикле, тем более учитывая компактность группы. В любом случае важно, чтобы эти дни оставили положительный отпечаток и чтобы эта команда и эти игроки смогли развиваться вместе в течение цикла, параллельно усиливая национальную сборную. Так было с предыдущим поколением, в котором выросли Бражко, Ярмолюк, Очеретько, Михавко, Волошин... Они были вызваны не только благодаря своим качествам, но и благодаря тому, что пребывание в молодежной сборной дало им правильный импульс развития.

– В составе команды есть как новички, так и игроки с опытом выступлений на международном уровне. Как вы планируете сочетать их возможности для достижения результата?

– Надеюсь, что каждый из них внесет свой вклад. Очень важно, чтобы все приехали с желанием работать и развиваться. Этот фактор станет определяющим в формировании коллектива.

– Есть ли у сборной четко очерченная цель на этот отборочный цикл, и какими вы видите перспективы Украины в борьбе за выход в финальную часть Евро-2027?

– Наши задачи имеют несколько уровней. Мы стремимся пройти квалификацию и получить возможность сыграть в финальной части Евро-2027, а также создать игрокам условия для прогресса. Параллельно мы развиваем стиль игры, который соответствует ДНК национальной сборной. Шаг за шагом будем смотреть на наши перспективы. Я не люблю делать преждевременные прогнозы, но наши стремления максимально высоки.

Украина U-21 сыграет в отборочной группе с Литвой, Венгрией, Хорватией и Турцией.