Динамо обратилось с просьбой к Жироне после трансфера Ваната
Владислав официально стал игроком каталонского клуба
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.
Официальный аккаунт киевского «Динамо» в Инстаграме прокомментировал подписание Ваната «Жироной», обратившись к каталонскому клубу.
«Берегите его», – говорится в сообщении киевского «Динамо».
Переход Владислава вошел в десятку самых дорогих выходных трансферов киевлян за всю историю.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Василий Буртник пополнил состав киевлян
Ефим заявил, что национальная команда сделает все возможное, чтобы победить французов