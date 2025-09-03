Динамо обратилось с просьбой к Жироне после трансфера Ваната

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Официальный аккаунт киевского «Динамо» в Инстаграме прокомментировал подписание Ваната «Жироной», обратившись к каталонскому клубу.

«Берегите его», – говорится в сообщении киевского «Динамо».

Переход Владислава вошел в десятку самых дорогих выходных трансферов киевлян за всю историю.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.