Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
01 сентября 2025, 17:01 | Обновлено 01 сентября 2025, 17:12
3

УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев

1 сентября Владислав официально стал игроком красно-белых

УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

1 сентября испанская Жирона официально объявила о трансфере 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в социальных сетях поздравила Ваната с новым этапом в карьере:

«Поздравляем нападающего национальной сборной Украины Владислава Ваната с новым этапом карьеры!»

Ванат перебрался в команду Ла Лиги из киевского Динамо за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.

ФОТО. УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев

Владислав Ванат Украинская ассоциация футбола Жирона Динамо Киев
