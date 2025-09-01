Испания01 сентября 2025, 17:01 | Обновлено 01 сентября 2025, 17:12
161
3
УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев
1 сентября Владислав официально стал игроком красно-белых
1 сентября испанская Жирона официально объявила о трансфере 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) в социальных сетях поздравила Ваната с новым этапом в карьере:
«Поздравляем нападающего национальной сборной Украины Владислава Ваната с новым этапом карьеры!»
Ванат перебрался в команду Ла Лиги из киевского Динамо за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.
ФОТО. УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Продать единственного играющего нападающего , в разгар сезона как-то безответственно. Надеюсь заиграет.
Показать Скрыть 1 ответ
А Зеленский ещё не поздравил ваната??
