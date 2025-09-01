1 сентября испанская Жирона официально объявила о трансфере 23-летнего украинского форварда Владислава Ваната.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) в социальных сетях поздравила Ваната с новым этапом в карьере:

«Поздравляем нападающего национальной сборной Украины Владислава Ваната с новым этапом карьеры!»

Ванат перебрался в команду Ла Лиги из киевского Динамо за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан на пять лет.

ФОТО. УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев