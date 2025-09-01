Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВАНАТ: «Я быстрый, могу много забивать. Ла Лига – лучший вариант для меня»
Испания
01 сентября 2025, 16:47 | Обновлено 01 сентября 2025, 16:56
Владислав дал первое интервью после перехода из Динамо Киев в Жирону

Владислав Ванат

Украинский форвард Владислав Ванат дал первое интервью пресс-службе испанской Жироны, игроком которой стал 1 сентября, покинув киевское Динамо:

«У меня хорошие ощущения, это хорошая возможность для меня прийти в этот клуб, и я очень счастлив. Я посмотрел много игр Жироны, потому что здесь играют много украинских игроков, и я поговорил с ними.

Виктор Цыганков сказал мне: «Приезжай в Жирону». Да, он был в Динамо, когда я был молод, и он был одним из лидеров команды. Он сказал мне несколько слов, а затем написал: «Приходи ко мне, мы будем играть вместе».

Я думаю, сейчас это не хороший уровень [футбола в Украине], потому что у нас война в стране, и тяжело играть в этой ситуации, но много новых клубов и много хороших команд начали сейчас выступать. Так что, я думаю, через два–три года уровень может стать лучше.

Как игрок, я думаю, что я быстрый и могу забивать много голов. Думаю, могу убегать за спины защитникам и играть с командой, и стараться отдавать ассисты и забивать в каждом матче.

Да, я думаю, Ла Лига – это лучший вариант для меня, потому что тут хороший технический футбол.

Болельщики Жироны! Я счастлив быть здесь, и я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь этому клубу выигрывать каждый матч».

Жирона заплатила за Ванат 20 миллионов евро. Контракт Владислава с красно-белыми рассчитан на пять лет.

Владислав Ванат Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Микола Унгурян
"хвали мене мій язичку")))))
Звісно що Ванату варто побажати лише успіхів в новому клубі, влитись в команду і забивати, але в першому інтерв'ю потрібно таки менше бравади
Ответить
0
