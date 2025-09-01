Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав Ванат стал четвертым украинцем в истории Жироны
Испания
01 сентября 2025, 16:11
Владислав Ванат стал четвертым украинцем в истории Жироны

Кто раньше из представителей Украины играл за этот испанский клуб?

ФК Жирона. Владислав Ванат

1 сентября Владислав Ванат официально стал игроком испанской Жироны. Сумма перехода из Динамо составила 20 млн евро.

Уже экс-игрок киевлян стал четвертым украинцем, который будет выступать за этот испанский клуб.

Ранее за команду играл Артем Довбик, а Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов находятся в составе красно-белых сейчас.

Статистика выступлений украинских футболистов в составе Жироны

  • Артем Довбик: 2023–2024, 39 матчей, 24 гола
  • Виктор Цыганков: с 2023 года, 87 матчей, 13 голов
  • Владислав Крапивцов: 4 матча
По теме:
ВИДЕО. Как игроки Динамо Ваната в Жирону провожали
УАФ поздравила Ваната с трансфером в испанскую Жирону из Динамо Киев
Переход Ваната стал вторым самым дорогим приобретением в истории Жироны
Владислав Ванат Жирона Артем Довбик Владислав Крапивцов Виктор Цыганков чемпионат Испании по футболу Ла Лига
