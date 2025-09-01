Владислав Ванат стал четвертым украинцем в истории Жироны

1 сентября Владислав Ванат официально стал игроком испанской Жироны. Сумма перехода из Динамо составила 20 млн евро.

Уже экс-игрок киевлян стал четвертым украинцем, который будет выступать за этот испанский клуб.

Ранее за команду играл Артем Довбик, а Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов находятся в составе красно-белых сейчас.

Статистика выступлений украинских футболистов в составе Жироны