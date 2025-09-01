Испания01 сентября 2025, 16:11 |
Владислав Ванат стал четвертым украинцем в истории Жироны
Кто раньше из представителей Украины играл за этот испанский клуб?
01 сентября 2025, 16:11 |
1 сентября Владислав Ванат официально стал игроком испанской Жироны. Сумма перехода из Динамо составила 20 млн евро.
Уже экс-игрок киевлян стал четвертым украинцем, который будет выступать за этот испанский клуб.
Ранее за команду играл Артем Довбик, а Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов находятся в составе красно-белых сейчас.
Статистика выступлений украинских футболистов в составе Жироны
- Артем Довбик: 2023–2024, 39 матчей, 24 гола
- Виктор Цыганков: с 2023 года, 87 матчей, 13 голов
- Владислав Крапивцов: 4 матча
